El PSOE pide al Ayuntamiento de Málaga que acabe con el abandono de los huertos urbanos

Así, ha indicado que con este tratamiento se respeta el medio ambiente "al tratarse de kilómetro cero, además de estrechar para nuestros vecinos el contacto con la tierra en los distritos", precisando que no hay huertos en los distritos de Málaga Este, Puerto de la Torre, Cruz de Humilladero y Ciudad Jardín, según datos del propio Ayuntamiento.

Medina ha recordado al alcalde, Francisco de la Torre, "que desde 1995 el grupo socialista ha presentado iniciativas para recuperar los solares abandonados de nuestra ciudad con su conversión en huertos urbanos", que serán "espacios para la convivencia en el que las familias en apuros por la pandemia pueden cultivar alimentos de temporada de primera calidad, sin fertilizantes ni herbicidas".

Así lo ha manifestado la viceportavoz socialista en compañía de la concejala Lorena Doña durante una visita la huerto urbano de calle Massenet, en el distrito de Palma-Palmilla, un huerto gestionado por Carlos Pérez y Asunción Cámara, representantes de la Asociación de Cuidadores de Huertos Ecológicos de La Virreina.

"Necesitan agua", ha reclamado la socialista, que no entiende "el abandono del equipo de gobierno a estas familias que deben traer garrafas de agua en el maletero de sus coches para cuidar de sus cultivos". Esta petición, junto a otras de los concesionarios de huertos urbanos, se debatirá con una moción socialista en la próxima comisión de Sostenibilidad Medioambiental.

Para ello, Medina ha pedido al equipo de gobierno "que atienda las demandas de los concesionarios de aquellos huertos urbanos ya existentes en nuestra ciudad, que son apenas ocho, además del impulso para la creación de nuevos huertos urbanos en los distritos" para los que se tendrán que contemplar la instalación de agua, luz, aseo y materiales para su uso, tales como herramientas, maquinaria, casilla para guardar los aperos o cualquier otro tipo de instalaciones.

"Esta iniciativa nace en un momento en que miles de familias de nuestra ciudad han sido azotadas por la crisis derivada de la pandemia por el COVID, por lo que un huerto urbano representa una magnífica forma de satisfacer las necesidades alimenticias con productos 100 por cien saludables y responsables con el medio ambiente", ha defendido por su parte la también edil del PSOE Lorena Doña.

Se trata de alimentos frescos que no proceden de la agricultura intensiva, para los que se evita el uso de químicos como fertilizantes artificiales o insecticidas, además de no intervenir el uso de hidrocarburos para su transporte". Además, la edil socialista defiende la creación de un mayor número de huertos urbanos porque "regeneran vacíos en la ciudad y fomentan la conexión entre tierra, vida y ciudadanía, con especial atención a desempleados, mayores y jóvenes".

Sobre el huerto de Massenet, "tampoco tienen luz desde el primer día de inauguración de este espacio hace cuatro años", ha reclamado Doña, que ha agregado que "vamos a pedir al Ayuntamiento la elaboración de un informe del estado de los huertos urbanos en la ciudad de Málaga, de sus necesidades para el mejor funcionamiento de los mismos y que será conocido en el consejo de distrito que se encuentre", además de "garantizar que Parques y Jardines pueda asesorar a los adjudicatarios sobre las técnicas de cultivo cuando lo así lo requieran".

Al equipo de gobierno, la socialista pide "la máxima transparencia en la gestión de los huertos urbanos de Málaga, con los adjudicatarios de los mismos, así como a los integrantes de la lista de espera".

Medina y Doña se han reunido este jueves con Carlos Pérez y Asunción Cámara, que impulsan el huerto de calle Massenet a través de la Asociación de Cuidadores de Huertos Ecológicos de La Virreina. Pérez ha señalado que "el problema primordial es la falta de agua, que no tenemos desde hace cuatro años, estamos abandonados por el distrito y por el Ayuntamiento que no nos dan siquiera un punto de luz".

Ha informado que "somos 26 socios, no cuatro gatos, y tenemos necesidades simples como el agua y la luz. No pedimos gran cosa, sobre todo teniendo en cuenta que ofrecemos una experiencia de desconexión muy saludable, porque el 100 por cien de la producción es ecológica". Su compañera Asunción Cámara, presidenta de la asociación, ha criticado "los bandazos del Ayuntamiento para no suministrarnos agua".