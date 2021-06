Jaime Fernández recalca que se presenta a presidente de Apehva porque "no se puede permitir" que continúe Hernández

En declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse en una información publicada por El Diario de Valladolid-El Mundo, recogida por Europa Press, Fernández ha explicado que su intención es presentarse como candidato a la Presidencia en la Asamblea convocada para el próximo 28 de junio.

Así lo ha decidido, ha asegurado, después de consultar con los miembros de la actual Junta Directiva presidida por María José Hernández si había alguien dispuesto a presentar una candidatura alternativa. "No había candidato, y a 18 días vista he decidido presentarme, porque la Asociación de Hostelería no podemos mantener a la actual presidenta", ha aseverado Fernández Lafuente.

El aspirante a la Presidencia ha asegurado que en los últimos meses se han producido "enfrentamientos entre la Junta Directiva" y se han producido hechos como la anulación de una convocatoria de asamblea o la "falta de información a los asociados".

En opinión de Fernández Lafuente, los empresarios hosteleros de la ciudad no pueden permitirse que María José Hernández continúe. "Tenemos que tener una asociación unida, darnos cuenta que la historia que tiene es representativa de Valladolid y aporta muchísimo a la ciudad", ha señalado.

En cualquier caso, ha matizado que todo dependerá de lo que suceda en las elecciones, si bien ha apostillado que desconoce si Hernández se presentará a la reelección porque "no se ha pronunciado".

Fernández Lafuente espera que en la Asamblea "un vocal de la Junta Directiva explique a los asociados los hechos que han ocurrido" y "cuando se sepa el voto será coherente y si hay dos candidatos e impere el sentido común".