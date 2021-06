Cvirus.- La planta valenciana de Ford Almussafes inicia la vacunació d'empleats

En uns dies començarà el procés de vacunació de 2.400 empleats d'entre 40 i 50 anys en torns de vacunació de huit hores en les instal·lacions de Ford a Almussafes (València).

La multinacional s'ha adherit al 'Pla Sumem' i col·labora amb la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana perquè els empleats de Ford Almussafes es vacunen en el treball en horari laboral.

L'acord aconseguit estableix que les vacunacions es realitzaran en el Centre Mèdic de la factoria Ford, que recentment ha sigut reformat i compleix amb tots els requisits establits per les autoritats sanitàries per a convertir-se en centre de vacunació.

En aquest procés se seguiran els procediments sanitaris que s'estan duent a terme per a la resta de la població, de manera que es vacunarà als treballadors en funció de la franja d'edat que estiga rebent la vacuna en la resta de la Comunitat Valenciana.

Les vacunacions les realitza el personal del Servici Mèdic de Ford Almussafes, que ha rebut una formació específica per part de Salut Pública per a l'administració de les mateixes.

Igual que ocorre en tota Espanya, aquest pla seguirà els criteris i protocols de les autoritats sanitàries, per la qual cosa els empleats no podran triar la vacuna i, com indiquen aquests mateixos organismes "no és obligatori vacunar-se, però sí altament recomanat".

Ford porta anys col·laborant amb la Generalitat en diverses campanyes com, per exemple, l'anual de vacunació de la grip, i igual que en aquest cas, es facilita als empleats de Ford la possibilitat de realitzar-la en el centre de treball.