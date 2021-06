El Ayuntamiento de Madrid ha pedido más de 3.800 millones de euros al Gobierno central para poder reactivar la ciudad tras el impacto de la crisis. Si bien Europa dará 70.000 millones a España en los próximos tres años, el alcalde y la vicealcaldesa matritense aspiran al 5,5% del total de este presupuesto. Unas cuentas que el propio Almeida ha reconocido como ilusorias.

"Nosotros hemos planteado todos los proyectos que entendemos que caben en el perfil d e los fondos Next Generation. Han salido 3.800 millones de euros" aunque "sabemos que no vamos a poder recibirlos", se ha justificado el primer edil quien a matizado que esto "no va a ser un motivo agravio desde el Ayuntamiento de Madrid".

No obstante, el alcalde ha pedido al Gobierno que tenga más en cuenta a los gobiernos municipales. Y es que, según ha explicado el regidor popular, en los Presupuestos Generales del Estado está consignada un 4% para ser gestionado por los ayuntamientos y, sin embargo, estos tienen un peso del 14% en el PIB. "Somos conscientes de que quizá no se deba alcanzar ese 14%, pero entendemos que podemos ir a un escenario medio en el que a los ayuntamientos se nos reconozca mayor capacidad. Los Ayuntamientos debemos dejar de ser los hermanos pequeños de la administración". Así el Auntamiento de Madrid ha pedido "que se aproxime la inversión en fondos europeos en el ámbito municipal al verdadero peso real que tenemos en el PIB".

El plan municipal de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presenta el Ayuntamiento este jueves consta de 105 proyectos encaminados a la transición ecológica y digital así como a la cohesión social, tal y como exige la Unión Europea.