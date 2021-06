Marzà defèn els àmbits en primer de l'ESO i assegura que ajuden a motivar a l'alumnat

Així s'ha pronunciat Marzà en Les Corts, en resposta a la pregunta de la diputada Mercedes Ventura (Cs). El conseller ha argumentat que aplicar aquest model el passat any, després del confinament, era "evidentment positiu" ja que la transició de sisé de primària a primer de l'ESO és "més complicada".

"Els xiquets tenien quasi més assignatures que anys", ha manifestat, la qual cosa al seu juí "representa més dificultats de fer la transferència de primària a l'ESO".

Per açò, ha incidit en aquest canvi metodològic, perquè els xiquets puguen "aprendre a interconnectar els continguts que hi ha", i que els ajude a "treballar en competències per a desenvolupar-se com a persones adaptades a superar reptes de forma col·laborativa".

També ha apuntat que permet aplicar la co-docència, per a "aprendre de forma transversal". Així, "es pot treballar de forma cooperativa en matemàtiques, física i tecnologia, que no és més que la física i les matemàtiques aplicades" o "es pot aprendre història a través de la llengua".