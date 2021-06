El PP reprocha al PSOE que "no ha hecho los deberes" al presentar para los Presupuestos "unas enmiendas irreales"

Son palabras de la viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miriam Guardiola, tras la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional, que ha abordado en una primera reunión las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a las cuentas autonómicas, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

"Unos Presupuestos que son la respuesta extraordinaria a una circunstancia extraordinaria", ha afirmado Guardiola, que ha recordado que "con más de 600 millones de inversión adicional, dedica 15 millones de euros al día a los ciudadanos de la Región, 6 millones al día a sanidad, 4 millones al día en educación y 1,5 millones al día a política social".

"Unas cuentas que consolidan el oasis de libertad en la Región frente al infierno fiscal de Sánchez", ha incidido la parlamentaria autonómica, que al respecto ha señalado que "apostamos por seguir creando un espacio de libertad económica y baja presión fiscal, estimulando al tejido económico y empresarial y apoyando a pymes, comercio, hostelería y autónomos, así como a familias y a los colectivos más vulnerables".

"Veníamos a buscar puntos en común, con voluntad de diálogo y consenso", ha dicho Guardiola, pero, según ha apuntado, "no podemos admitir enmiendas que no son útiles ni prioritarias, que no están motivadas ni justificadas, que pretenden que el Gobierno regional asuma pagos o costes que no son de su competencia, que conllevan imposiciones ideológicas o que suponen gastos superfluos". "Tampoco", ha añadido, "que, de manera sectaria y partidista, pretendan discriminar a ayuntamientos gobernados por el PP, o que minoren partidas muy necesarias en beneficio de otras".

Guardiola ha concluido resaltando "el esfuerzo del Gobierno de Fernando López Miras en sacar adelante estos Presupuestos", a pesar, ha apuntado, de "la infrafinanciación a la que nos somete Pedro Sánchez".