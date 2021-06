Ajuntament d'Alacant recupera aquest divendres les línies nocturnes de l'autobús urbà després de la fi del toc de queda

D'aquesta forma, es reactiva el servici en les línies 03N entre Ciudad de Asís i Villafranqueza i la 22N entre la plaça Puerta del Mar, Cap de l'Horta i Platja Sant Joan, que romania suspès el passat 30 d'octubre per la limitació de la mobilitat personal, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Les dos línies que reprenen l'activitat són la 03N que enllaça els barris de Ciudad de Asís i Villafranqueza, a través del centre urbà passant per l'avinguda Maisonnave i la plaça d'Espanya, amb freqüències cada hora i vint minuts entre les 23.30 i les 5.30 de la matinada, i la 22N que comunica la plaça Puerta del Mar amb el Cap de l'Horta i Platja Sant Joan amb servici cada hora i deu minuts entre les 23.30 fins a les 6.30 hores.

El regidor de Transport i Accessibilitat, Manuel Villar, ha explicat que "després de l'última resolució de la conselleria de Sanitat, anem a poder recuperar el servici nocturn de l'autobús, les línies del qual van a quedar operatives des de demà divendres".

Villar ha assenyalat que "igual que en la resta de les línies, es mantindran les mesures de seguretat anticovid, com puga ser l'ús de la mascareta, l'ús de gels desinfectants en l'accés al vehicle o el pagament sense monedes a través de bons de transport o targetes de crèdit electròniques, juntament amb aforaments controlats sota la vigilància dels conductors i els inspectors que supervisen la flota del transport públic col·lectiu amb autobús".

Així mateix, l'edil ha ressaltat la importància de tornar a recuperar la normalitat i la quotidianitat en l'ús de l'autobús urbà per als desplaçaments per la ciutat, deixant aparcat el vehicle particular, com una forma d'afavorir una major sostenibilitat dels espais públics, reduint la contaminació i afavorint una millor qualitat de l'aire en la ciutat.

"A poc a poc anem recuperant la normalitat, sense oblidar que el virus encara està present i hem de mantindre les mesures personals com és l'ús de la mascareta i la desinfecció de mans", ha agregat.