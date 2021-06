Entrevista | Sweet California: "La gente necesita alegría y queremos contagiar nuestra energía, que es superpositiva"

Las chicas del pelo de colores están de vuelta. Y por todo lo alto. El lanzamiento de Whisper ha supuesto una gran revolución entre sus seguidores, que no han dudado en elogiar el trabajo de Tamy, Sonia y Alba, calificándolo de "temazo". La banda española recupera con este single, primer adelanto del que será su quinto disco, la esencia del pop inglés que le caracteriza. El mensaje que Sweet California quiere transmitir en esta nueva etapa es claro: son tres mujeres empoderadas y decididas dispuestas a seguir comiéndose el mundo.

Muchos artistas han aprovechado el confinamiento para componer canciones, ¿cómo vivieron esta etapa? Sonia: Nosotras hemos ido también por esa línea. Hemos aprovechado. Fue bastante duro porque tuvimos que cancelar una gira, pero esta pandemia nos ha servido para reflexionar, para pensar bastante, componer… Saber por qué camino queríamos que fuese nuestra carrera musical. Y aquí estamos, con nuestra carta de presentación, Whisper, supercontentas.

¿Qué es lo que más echan de menos de la vida prepandemia? Alba: Me voy a quedar con los conciertos porque, al final, hacemos muchas cosas dentro de la música: entrevistas, videoclips, entramos a estudio… pero quizá es el momento escenario y directo lo que más nos llena, ¿no? Es el subidón de adrenalina de ver a la gente. Es lo que más podemos echar de menos.

En el disco anterior, Origen, las canciones están escritas todas en castellano. Sin embargo, este primer tema del nuevo disco está en inglés, ¿qué porcentaje de inglés/español podemos esperar en este trabajo? Tamy: La verdad es que este disco va a ser seguramente en inglés porque somos personas que nos dejamos aconsejar muchísimo. Escuchamos y vemos cosas, reacciones de los fans que demandaban un poco esa parte de pop inglés. Estamos ahora con esa dinámica, con un estilo pop dance y vamos a ello. Nos sentimos supercómodas con ese tipo de música. Nos encanta un latineo, lo hemos bailado en todas las discotecas, pero, como grupo, defendemos mucho este rollo.

En cuanto a variedad de estilos, ¿qué podemos esperar? Sonia: Sí que es cierto que este disco tiene una columna vertebral que es el pop dance. Siempre hemos sido pop, incluso cuando hicimos canciones en español tenían toques de pop y vamos a seguir por esa línea. De hecho, el disco sigue bastante la línea de Whisper, también hay canciones en español, pero vamos a seguir por el pop con algunos toques de otros géneros.

"Este disco va a ser, seguramente, en inglés. Los fans demandaban esta parte de pop"

¿Hay alguna canción dedicada a la pandemia o a la crisis sanitaria? Tamy: Cuando pasó todo esto colaboramos con un montón de iniciativas, hicimos un montón de cosas, por supuesto, colaborando y hablando y teniendo respeto a todos los sanitarios y a toda la gente que ha estado trabajando y la verdad que ahora estamos en un punto que necesitamos pasar página Necesitamos contagiar a la gente de nuestra energía que ahora mismo es superpositiva. Ahora mismo no queremos transmitir ningún mensaje de tristeza, sino más de alegría.

¿Y alguna balada de las que encogen el corazón? Alba: Sí, hay alguna bonita, sí. Realmente hay más canciones divertidas que tristes porque estamos intentando que nuestra energía sea muy positiva, pero siempre hemos tenido una balada en todos nuestros discos y no va a ser este el que no la tenga.

Tienen detrás a toda una legión de fans que, además de apoyaros incondicionalmente, les piden colaboraciones con artistas como CNCO, exmiembros de Auryn, Ana Guerra, Danna Paola… ¿Habrá en el disco alguna canción en la que colaboréis con alguno de ellos? Sonia: De momento estamos trabajando en los pilares fundamentales del disco, todavía no hemos llegado a ese momento, pero cuando lleguemos estaremos abiertas a cualquier artista porque son compañeros y siempre cada persona te aporta algo diferente. Cuando llegue ese momento nos lo plantearemos y dedicaremos el tiempo que hay que dedicar a ello.

¿Y se puede desvelar algún detalle del quinto álbum, el nombre, la fecha de lanzamiento…? Sonia: Título aún no (risas). Pero esperemos que en otoño, ya puedan escucharlo.

Tamy, Sonia y Alba en la presentación de su tema 'Whisper'. JORGE PARIS

El nombre de la prisión de Whisper, ‘Los infiernos’, ha causado también mucha sensación en las redes sociales, ¿tiene algo que ver? Alba: El videoclip, en sí, tiene mucha simbología. Hay cosas que podemos contar y otras que se van a quedar para nosotras. El nombre de ‘Los infiernos’ es porque se llamaba así el sitio donde estuvimos, que se grabó en Elche, era una cárcel. Pero sí que podemos contar simbología sobre el videoclip: se ve claramente que nos encarcela un grupo de hombres porque hemos hecho algo que no debíamos, nos encierran y es cuando sale nuestro verdadero yo y escapamos para hacer eso que sí que queríamos hacer. Esta nueva etapa es un poco ese yo de cada una, más puro, después de haber salido de esa cárcel o de esos hombres que nos han tenido un poco encerradas y por ahí van los tiros. Luego hay cosas que nadie las va a pillar, pero bueno, ahí están para nosotras (risas).

En el videoclip de Whisper, cada una sostiene un cartel con un número diferente. ¿Qué significado tienen estos números? Tamy: Eso es simbología un poco oculta. Hay gente que lo ha pillado y otros que no, pero ahí está la gracia, en adivinarlo (risas).

¿Cómo surgió la idea de hacer este cambio tan radical y de ambientar el videoclip en una cárcel, dejando un poco de lado esa parte sweet? Tamy: Teníamos muchas ganas de romper con mucho de nuestro pasado. Coger lo bueno y decir: '¿qué tenemos aquí importante e interesante?'. Coger esas armas y seguir hacia delante. Y al final es una nueva vista, algo superactual, algo renovado… Estos dos años nos han hecho trabajar muchísimo y queremos transmitir una imagen diferente, más madura.

En el videoclip aparecen animales. Alba interactúa con dos lobos, Tamy con una serpiente, ¿cómo fue rodar con ellos? Alba: Quien me conoce sabe que soy una loca de los perros, de los lobos, de los animales. Y ya sabía cuál era mi mundo de ensueño. Sabía que iba a plasmar un poco más mi personalidad, ese mundo un poco más salvaje, como yo soy. Tengo un amigo que trabaja con lobos y le dije: 'por favor, vente, quiero conocerlas, quiero que estén ahí'. Vino y además fue la última escena que se rodó de todo el videoclip, yo estaba supercansada ya, fueron dos días. Pero fue verlas ahí, se pusieron a aullar, a hacer sus cosas y yo me sentía una más. Estaba ahí como si fuera una de ellas, una barbaridad.

Sonia: Fue impresionante. Estaban superbién cuidadas. Se veía que el chico las trataba como a sus hijas. Era tan bonito… Y empezaron a aullar porque él empezó a aullar con ellas. Era… magia.

Tamy: Impresionante. Yo creo que para nosotras fue el momento más emocionante, sin duda, del vídeo.

Sonia: Lloramos y todo.

En el caso de la serpiente, Tamy, se ve que le recorre todo el cuerpo, ¿cómo se sintió? Tamy: Es verdad que yo tengo bastantes experiencias con Sweet California y animales. Quiero decir, no es la primera vez que se me presenta una situación un poco… tensa. A mí me encantan. Me encantan las serpientes, me encantan todos los animales, soy superdefensora de ellos. A ver… estuvo bien. Es verdad que fueron muy poquitos planos porque al final es un animalito y no queríamos robarle muchísimo tiempo. Pero es muy delicado porque no es un animal doméstico. Además, estaba medio desnuda y tenía miedo de si me iba a pasar algo. Pero bueno, estoy viva (risas).

Sonia cambia los animales por una ambientación más asiática y unos nunchakus. ¿Con qué animal le habría gustado rodar? Sonia: Yo estoy muy contenta con mis nunchakus porque me pasé mi mes ensayando, que parece ahí que hago una tontería, pero estuve un mes un día y otro, un día y otro… Eso que hago así con la mano no sale en el primer momento. Y estoy bastante contenta con mi mundo de ensoñación. No me hace falta más, ya tenía yo todas mis cosas ahí.

¿Y cuál fue la parte que más les costó grabar? Alba: A mí sí me costó. Hay mucho acting en el vídeo y hay mucho momento ‘medio peli’ con su guion. Había momentos en los que, por ejemplo, en mi parte de la cárcel, se reían de mí, me hacían un poco de bullying. Y ellas lo hacían tan bien. Eran tan auténticas que un poco de respeto sí me daba. Ese momento en el que me empujan, mis caras eran reales porque estaba un poco… cagada (risas). Pero eran supermajas, me lo pasé muy bien, aunque me costó entrar en el papel. Me costó, pero muy bien.

Al final del videoclip, el periódico dice que han conseguido escapar, ¿quiere esto decir que habrá una canción como segunda parte? Tamy: Es posible, es posible… No se sabe… De momento solo digo que es posible. Estamos en búsqueda y captura, veremos lo que pasa después de todo esto. ¿Quién sabe?

El vídeo acumuló miles de visitas en apenas unas horas, ¿cómo sienten el tener tantísimo apoyo? Sonia: Muy contentas, la verdad, porque después de tanto tiempo sin sacar nada… De repente veías los comentarios de seguidores nuestros y gente que no era seguidora nuestra que decían: '¿perdón?, qué temazo, qué videoclip…'. Nosotras llevamos mucho tiempo trabajando en esto y ver la reacción de la gente y ver que les gusta es muy satisfactorio es como: 'jolín, qué guay que agradezcan tu trabajo y que perciban cada detalle'. Muy contentas, la verdad..

Tuvieron que suspender una gira, ahora que la situación sanitaria parece más estable y que la vacunación avanza a buen ritmo, ¿se plantean hacerla de cara a verano u otoño? Alba: Claro. En eso estamos. Se nos planteó sacar Whisper y hacer una pequeña gira, conforme están las cosas, hasta donde se podía. Pero decidimos parar, que aún están las cosas regular, y centrarnos más en estos singles que vienen. En darnos visibilidad, en darnos exposición y aparcar un poco ese momento directo que aún no está del todo controlado o que aún no te dejan hacer. Por eso, decidimos apostar más por la parte visual y musical hasta que saliera el disco que, si todo sale bien, será en octubre y a partir de entonces sí que arrancaremos con la gira.

"Si todo sale bien, el disco saldrá en octubre y arrancaremos con la gira"

En Latinomérica también las esperan con muchas ansias. ¿Qué mensaje mandarían a todos los fans que tienen allí? Tamy: La verdad es que hemos pedido al equipo, y es una cosa muy importante, que aunque no podamos estar allí físicamente estemos ahí. Que estemos ahí muy presentes porque la gente que nos sigue en Latinoamérica es alucinante todo el cariño que nos tienen. Y ojalá podamos ir muy muy prontito para allá.

Alba, usted compuso ‘Arde’ como propuesta para que Aitana fuera a Eurovisión, como grupo, ¿se plantean ir al festival en representación de España? Alba: Aquí tenemos varias opiniones, no estamos del todo de acuerdo con ese tema. Como gustarnos, es una experiencia impresionante. Yo, por ejemplo, veo tanta responsabilidad que, por el momento, no lo planteo. No digo que no en un futuro, pero de momento estoy muy bien con mi single, con mis cositas…

Y, si finalmente fuesen y las dejaran llevar lo que quisieran, ¿con qué tipo de música les gustaría ir? Tamy: Creo que la gente necesita alegría, la gente lo necesita. Además, nuestra base es muy alegre, muy de bailes y creo que eso no lo vamos a perder, así que creo que tiraríamos por ahí.