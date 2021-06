Ciudadanos celebra hoy en Barcelona su propia protesta contra los indultos acompañado por el PP catalán

La del domingo no será la única manifestación contra los indultos. Este viernes, Ciudadanos celebra su propia concentración en Barcelona, bajo el lema "No en nuestro nombre", la única organizada por un partido político, y lo hará acompañado del PP frente a la delegación del Gobierno en Cataluña. "Detectamos mucha indignación entre la gente aquí en Cataluña", afirman los organizadores.

A diferencia de la de Colón, donde los asistentes de distinto color político acudirán sin logos de su formación y con un perfil más bajo, en esta sí enarbolarán sus siglas acompañados de los pesos pesados de la Ejecutiva Nacional. Inés Arrimadas, Edmundo Bal y Begoña Villacís se unirán al grupo parlamentario en Cataluña, que en las pasadas elecciones solo consiguió retener seis escaños de los 36 obtenidos en 2017.

El Partido Popular ha sido el único que ha decidido sumarse a esta convocatoria, abierta "a todos los constitucionalistas". No irá ningún miembro del partido a nivel nacional, pero sí de la delegación catalana con su presidente, Alejandro Fernández, a la cabeza.

Vox se desmarca

No estará, por el contrario, Vox, que sí acudirá a Colón el domingo. El líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, justificaba esta semana su ausencia por el hecho de ser convocada por un partido político. "No se trata de ir o no ir a la manifestación, sino de que un partido no puede convocar una manifestación de este tipo", comentó.

La manifestación dará comienzo a las 19.00 horas y acudirán junto a Ciudadanos y PP varias asociaciones de la sociedad civil. Han confirmado su participación Sociedad Civil Catalana, Asociación por la Tolerancia, ACVOT (Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas), la organización estudiantil S'ha acabat o Impulso Ciudadano.