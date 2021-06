Puig celebra que el Europarlamento pida suspender las patentes de vacunas: "Ese es el camino"

Puig, que lleva defendiendo esta posibilidad desde hace meses y envió una misiva al Comité Europeo de las Regiones, ha recordado que la pandemia es global y requiere de una respuesta global. "Es importante que Europa de alguna manera lidere el sentido común", ha declarado en los pasillos de Les Corts tras la sesión de control.

En concreto, la propuesta aprobada por el pleno del Parlamento Europeo llama a abordar la suspensión de patentes en un debate más a largo plazo y apunta entre las opciones inmediatas explorar la de las licencias obligatorias a precios asequibles. La UE se había resistido a la liberalización porque ve prioritario favorecer las exportaciones, ayudar a los laboratorios y donar vacunas a los países más pobres.

Para el presidente valenciano, actualmente habría que paralizar "como mínimo" las licencias, fabricar la máxima cantidad posible de vacunas y así "avanzar de manera definitiva" la superación de la pandemia.

"Desde una mirada eurocentrista, vemos cómo se supera la pandemia aquí mientras hay un repunte en África, la India y Latinoamérica", ha constatado, recordando que si no hay una inmunidad global surgirán nuevas variantes del virus. Y lo ha defendido por solidaridad: "Cuando superemos la pandemia, lo haremos juntos; si no, no lo haremos".

VOTOS EN CONTRA DE PP Y CS

El también líder del PSPV ha destacado que haya habido "fugas" entre los eurodiputados del PP y los liberales europeos que han hecho posible que la propuesta haya salido adelante -355 votos a favor, 263 en contra y 71 abstenciones- en la tercera ocasión que la Eurocámara se pronuncia sobre la liberalización de patentes.

Así ha agradecido "profundamente" a estos parlamentarios su decisión, mientras ha afeado que otros de España o de la Comunitat Valenciana no hayan apoyado "una cuestión de absoluta humanidad".

Entre estos rechazos, según el registro público de votación al que ha tenido acceso Europa Press, están los diputados del PPE José Manuel García-Margallo, Juan Ignacio Zoido y Esteban González Pons y los de Renew Luis Garicano y José Ramón Bauzá (Ciudadanos).