Cvirus.- Barceló confia que totes les CCAA "vetlen per la salut" encara que les mesures no siguen obligatòries

També ha demanat "una mica de tranquil·litat" a l'oci nocturn valencià davant el recurs judicial presentat en el TSJCV per les patronals d'hoteleria i oci de la Comunitat contra la limitació d'horaris en el sector, fixat com a màxim a les dos del matí des que aquest dimarts va finalitzar el toc de queda.

Barceló, a preguntes dels periodistes en Les Corts, ha destacat l'acord que es va aconseguir aquest dimecres en el si del Consell Interterritorial sobre les mesures de cara a la 'nova normalitat', que va comptar amb el suport de totes les autonomies excepte Euskadi i permet ampliar l'horari de l'oci nocturn si l'evolució del virus ho permet.

"És un acord en el qual ens sentim tots còmodes. Ha sigut possible entenent tots, tant les comunitats com el Ministeri, que era necessari que algunes d'eixes mesures que estaven com una obligació foren recomanacions", ha ressaltat, per a recordar que les CCAA seguiran mantenint la coordinació amb el departament de Carolina Darias.

La consellera valenciana ha recordat que els governs autonòmics ja imposaven o llevaven restriccions en funció d'"un semàfor", els nivells d'alerta de cada regió, i que les obligacions estaven en vigor des d'agost i "calia revisar-les". També ha lligat l'acord a la baixa incidència "no només" en zones com la Comunitat, sinó en tota Espanya, i al bon ritme de vacunació.

Després del recurs judicial de l'oci nocturn valencià, ha defès que la Generalitat "sempre" ha seguit el mateix criteri i que "no ha passat tant temps" des de que se li va permetre obrir des d'aquest dimarts 8, així com que les dos del matí és un horari "prudent" que es podrà ampliar en les pròximes setmanes.

"Demanaria una mica de tranquil·litat perquè estem ja en eixa desescalada i anem a veure com transcorre", ha manifestat, per a garantir que el seu departament facilitarà al TSJCV "com sempre" tots els informes que avalen la decisió.

INVESTIGACIÓ DE POLÍTICS VACUNATS

D'altra banda, sobre les investigacions de polítics vacunats quan no els corresponia, Barceló (PSPV) ha recordat que la Conselleria va obrir en el seu moment els "expedients oportuns" i, a partir d'ací, Fiscalia va demanar "determinats expedients" d'Alacant, Castelló i València que li van ser remesos, amb el que "segueix el seu curs i les diligències que puguen obrir".