Un de cada tres valencians demana menjar a domicili almenys una vegada a la setmana, segons un estudi d'Uber Eats

Així es desprèn d'un estudi realitzat per Uber Eats, amb motiu del tercer aniversari en la ciutat de València, on va desembarcar en 2018. Des d'aleshores, la plataforma s'ha expandit a 35 localitats i ciutats de la Comunitat Valenciana i opera amb més de 2.500 restaurants en la regió. Per a l'estudi, s'ha fet una enquesta que ha comptat amb la participació de més de 2.200 usuaris de la plataforma.

Quant al pressupost que dediquen a demanar menjar a domicili, aproximadament la meitat dels usuaris enquestats dedica entre 20 i 60 euros a demanar menjar a domicili cada mes, mentre que un 17% destina entre 60 i 120 euros al delivery i prop d'un 6% gasta més de 120 euros mensuals.

PLAT FAVORIT: LES HAMBURGUESES

Les hamburgueses destaquen com el plat favorit dels valencians, sent el producte demanat amb més freqüència per huit de cada deu. Li segueixen la pizza (65%), el menjar xinés (37%) i el sushi (35%). Pel que fa a la paella, l'estudi demostra que els valencians prefereixen preparar-la a casa, ja que només el 3% dels usuaris enquestats la demana a domicili amb freqüència.

Els caps de setmana són els dies predilectes per a demanar menjar a domicili, sobretot els divendres i dissabtes a l'hora del sopar.

Finalment, set de cada deu usuaris afirmen demanar delivery per a gaudir d'un menjar especial, i tres de cada deu ho fan perquè manquen de temps per a cuinar.