Armengol valora que el certificado COVID aportará "tranquilidad" y "facilidad para viajar"

Así se ha expresado Armengol en declaraciones a los medios durante un acto en Palma. El certificado COVID-19, aprobado este miércoles por el Parlamento Europeo, ya se puede solicitar en la web del IbSalut desde este jueves.

Posteriormente, en una mesa redonda organizada por Telefónica, Armengol ha vuelto a referirse a esta cuestión incidiendo en que este certificado "es absolutamente fundamental".

"Somos islas y desde el principio teníamos claro que el control en puertos y aeropuertos era fundamental", ha dicho la presidenta, recalcando que contar con "la tecnología adecuada" dará "agilidad" a todos los procesos.

LA EUROCÁMARA APRUEBA EL CERTIFICADO DIGITAL COVID DE LA UE

El pleno del Parlamento europeo dio este miércoles luz verde a la puesta en marcha del Certificado Digital Covid de la UE con el que los turistas europeos podrán desplazarse sin restricciones dentro del espacio comunitario a partir del 1 de julio, al poder acreditar con este documento que han sido vacunados, han superado el coronavirus o han dado negativo en una prueba diagnóstica en las horas previas al viaje.

Se trata de un certificado gratuito, que será emitido en formato digital o físico y con la información al menos en el idioma del país emisor y en inglés, que armoniza los sistemas de cada Estado miembro y ofrece información básica sobre la situación médica de su titular con respecto al coronavirus, pero evita el intercambio de datos protegidos y garantiza la veracidad de la información recogida.

Además, las instituciones de la UE han dejado claro en el proceso de negociación que el certificado no debe ser entendido en ningún caso como una suerte de pasaporte ni de documento de viaje porque no interfiere en el derecho a la libre circulación, que asiste a todos los europeos tengan o no el nuevo documento europeo.

YA PUEDE SOLICITARSE EN LA WEB DEL IBSALUT

La web del Servicio de Salud dispone desde este jueves de un apartado para que los ciudadanos de Baleares puedan adquirir el Certificado COVID digital e informarse sobre esta acreditación.

Además, el próximo 14 de junio se abrirán siete puntos de atención presencial para adquirir el certificado.

Los ciudadanos podrán conseguir el certificado de cuatro maneras. Por una parte, a partir de este jueves se puede solicitar a través del Portal del Paciente de la web del Servicio de Salud con el sistema Cl@ve, un certificado digital o el DNI electrónico. También podrá pedirse por correo postal escribiendo la dirección que se indicará en la web.

Una tercera opción será solicitarlo en los puntos de atención del Certificado COVID que Salud está habilitando en todas las islas y que estarán a disposición de los ciudadanos a partir del próximo lunes. Estos puntos son el Hospital Son Espases, Hospital de Manacor, consultas externas del Hospital Comarcal de Inca, Hospital Mateu Orfila, Centre de Salut Canal Salat, Hospital Can Misses de Ibiza y Hospital de Formentera.

Finalmente, la cuarta opción será adquirir la acreditación mediante la app móvil que se lanzará el próximo 1 de julio y que se está creando en colaboración con la Fundación Bit.