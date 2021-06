La Generalitat adquireix 24 vivendes de Caixabank amb fons del Pla Estatal 2018-2021

"Es tracta d'una possibilitat que va arribar a l'abril de 2020, en plena pandèmia, en un moment en el qual es va visibilitzar la urgent necessitat d'ampliar els recursos habitacionals de les administracions públiques. Sense dubtar-ho ni un instant subscrivim l'acord pensant en les necessitats de les famílies valencianes amb escassos recursos", ha explicat Dalmau. "Per al govern del Botànic és una prioritat garantir una llar digna a les persones", ha remarcat.

Del total del preu de compra, que ascendeix a 1.574.048,30 euros, 821.278,99 euros es realitza amb càrrec a fons de la Generalitat i 776.380,00 euros amb càrrec a fons del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Per províncies, de les 24 vivendes adquirides, 9 es localitzen en la província d'Alacant per un import total d'adquisició de 507.240,95 euros; 12 en la província de Castelló, per un import de 787.319,47 euros, i 3 en la província de València, per un import de 279.487,9 euros.

Per municipis, en la província d'Alacant s'han adquirit tres a Almoradí; una a Asp; dos a Elda; una a Oriola; una a Santa Pola, i una més a Torrevella. En la província de Castelló, s'han adquirit tres vivendes a Moncofa; una a Benicarló; tres a Nules; quatre a Onda, i una a Vila-real. Finalment, en la província de València, s'ha adquirit una a Paterna; una a Oliva, i una a Algemesí.

Les vivendes, el preu mitjà de les quals és 65.000 euros, seran ara adscrites a l'Entitat Valenciana de la Vivenda i Sòl (EVha) per a la seua gestió en règim de lloguer públic i adjudicació a famílies que més ho necessiten.

ÀREA DE NECESSITAT DE VIVENDA

La modificació del Reial decret que regula el Pla Estatal de Vivenda amb la incorporació d'aquest nou supòsit es va realitzar en compliment del que es disposa en el Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

El 26 de març 2021, la directora general de Vivenda i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, va subscriure amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana l'Acord de la Comissió Bilateral relatiu al finançament per a l'adquisició d'aquestes 24 vivendes en diversos municipis de la Comunitat Valenciana, per a l'ampliació del parc públic de la Generalitat amb destinació al lloguer o cessió en ús social.

Es van descartar aquelles vivendes que no pertanyien a municipis pertanyents a 'Àrea de Necessitat de Vivenda' (ANHA) així com aquelles que no complien els estàndards de vivenda digna i adequada, bé pel seu ús inadequat, la seua tipologia, la seua ubicació o el seu deficient estat de conservació, segons ha explicat Elena Azcárraga.

Després d'aquest filtrat inicial, i una vegada realitzades les visites pertinents per part del personal tècnic de la Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, es va procedir a realitzar una valoració de les mateixes i iniciar els tràmits administratius per a la seua adquisició.