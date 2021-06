La Crida pel Finançament crida la "mobilització activa" contra l'"espoli" que pateix la Comunitat Valenciana

Coincidint amb el quart aniversari de la primera manifestació unitària i massiva que va fer eixir al carrer a milers de valencians i valencianes el 10 de juny de 2017 per a exigir un canvi del model de finançament autonòmic, la Crida pel Finançament ha presentat un nou manifest davant Les Corts Valencianes i convida a adherir-se per a posar-se a treballar per a revertir la "infranfinanciació valenciana".

El document emplaça a tots els agents polítics, institucionals i socials a "empoderarse" a través d'una "mobilització social transversal, decidida, valenta i continuada en el temps que obligue l'estat a negociar per a aconseguir la sobirania fiscal i una hisenda pròpia que acabe amb l'actual situació i amb totes les promeses incomplides dels últims anys".

De fet, La Crida pel Finançament no descarta una altra "gran mobilització" a la tardor com la qual va tindre lloc fa quatre anys "si totes les entitats ho acorden col·lectivament", ha explicat des de la plataforma Vicent Mauri, amb motiu de la presentació del manifest.

Per a la plataforma, és el moment de "fer un pas avant" per a organitzar i "empoderar al poble valencià" amb l'objectiu de "repensar la forma d'encarar la negociació amb el Govern de l'Estat" i "acabar amb el filibusterisme que caracteritza la resposta dels diferents governs espanyols a les legítimes reivindicacions de la societat valenciana".

En cas contrari, avisa Mauri, les dates per a reformar el model de finançament van vencent, la pròxima és per a finals d'enguany, sense que es produïsquen modificacions. "Es necessita més que promeses i bones paraules", ha advertit.

El manifest presentat aquest dijous recorda que "ens trobem en una situació social i econòmica molt delicada, amb un present sense les ferramentes necessàries per a revertir l'empobriment col·lectiu i les conseqüències en amplis sectors" de la ciutadania valenciana.

Durant tot el segle XX, precisa el text, "hem patit un dèficit en inversió pública que se situa en el 19% per davall de la societat espanyola" i "l'única via possible per a compensar aquest infrafinançament ha sigut el recurs del deute públic, que ha acabat convertint-se en una llosa superior als 50.000 milions d'euros i que obliga a destinar el 25% dels ja escassos recursos disponibles per a la seua amortització".

Tant en la passada legislatura com en l'actual "s'ha avançat de manera important en l'àmbit social i polític en la presa de consciència del problema", reconeix el manifest. "Hem avançat, però no suficient", matisa.

D'aquesta manera, apunta que solucionar un problema d'aquestes dimensions "requereix de la voluntat popular i política suficient per a poder remoure estructures jurídiques, polítiques i econòmiques molt assentades des de fa massa temps en una realitat que, malgrat l'aparença de normalitat, amaga una enorme injustícia de la qual el poble valencià és víctima".