Puig garanteix a Compromís que el Botànic és un pacte que va "molt més enllà de sis anys" i nega un avançament electoral

Un acord que, al seu juí, va propiciar el canvi polític més important de la història a la Comunitat com "un escut social per als valencians i un blindatge de l'Estat del Benestar que ha sigut crucial per a donar resposta a la pandèmia", quan es compleixen dos anys de la reedició del pacte amb l'entrada d'Unides Podem en el govern.

Així ha respost el síndic de Compromís, Fran Ferri, qui ha apuntat tres punts on veu risc d'incompliment de l'acord: la reversió a gestió pública de l'Hospital de Torrevella -prevista per a octubre quan acaba el contracte amb Ribera Salut-, el traspàs de les competències dels trens de rodalies a la Generalitat i el pròxim contracte-programa de la radiotelevisió pública valenciana, À Punt.

Puig ha reconegut que el virus ha deixat paralitzats alguns dels projectes, alguna cosa "bastant fàcil d'entendre". "És obvi, i encara més obvi que l'agenda valenciana que defenem està vinculada a la superació de la crisi sanitària i econòmica", ha recalcat en la sessió de control de Les Corts.

Per contra, ha defès que des de 2019 s'ha donat un "impuls" a la lluita contra l'emergència climàtica, el feminisme, els servicis públics, el model productiu, la qualitat democràtica i la fiscalitat progressiva, remarcant que tots els esforços s'han centrat enguany a combatre la pandèmia.

En matèria sanitària, ha promès la "recuperació" de l'Hospital de Torrevella "amb el millor instrument per a ser més eficient per a atendre als ciutadans, garantir els drets dels treballadors i ser més eficients", alguna cosa que veu absolutament necessària, al fil de les discrepàncies entre els socis de govern per l'empresa pública projectada per la Conselleria de Sanitat per a assumir servicis externalitzats -el PSPV està a favor i Compromís i UP en contra-.

També ha destacat l'aprovació del pla d'infraestructures amb 658 milions d'euros fins el 2023 o la previsió d'ampliar la plantilla per a dotar al sistema del personal necessari, mentre en la social ha recordat que "el major pla d'infraestructures" està dotat amb 560 milions per a crear 6.600 places públiques i que en menys de mig any s'han evitat 400 casos de desnonaments.

És més, Puig ha assegurat que la Comunitat ha resolt durant la pandèmia més expedients de dependència que la resta de comunitats autònomes juntes i ha ressaltat la previsió de crear 181 cicles de FP per al pròxim curs amb 6.000 noves places, a més de celebrar que el pla 'Edificant' de millora de centres educatius avança "de manera extraordinària gràcies als ajuntaments".

En economia ha assenyalat que des de 2014 s'han multiplicat per nou les ajudes a la indústria, d'11,5 a 101,5 milions, i les d'ocupació un 115% de 146 milions a 315 en aquests set anys. Ha ressaltat la incorporació de cent científics al sistema d'investigació, que la Generalitat treballa amb el Govern en un pla per a digitalitzar 100.000 empreses valencianes i que els pròxims pressupostos seran els primers participatius.

En la seua intervenció, el portaveu de Compromís ha recordat que un dels objectius del Botànic des de 2015 és "acabar amb la corrupció generalitzada dels governs del PP" i ha enlletgit que el líder d'aquest partit, Pablo Casado, no responga preguntes dels periodistes sobre açò perquè "si no vol fer-ho, hauria sigut millor que hagueren decidit no robar diners als ciutadans".

Per açò ha posat en valor el pacte perquè la Comunitat "deixara de ser assenyalada i coneguda" per la corrupció en la resta d'Espanya, un acord que al seu juí és més que és un paper, "un compromís amb els valencians", i que ha lligat amb el suport de la coalició a la investidura de Puig.

AVANÇAMENT ELECTORAL: "NO"

D'altra banda, el president ha respost amb un lacònic "no" a la pregunta de Vox sobre si es planteja un avançament electoral a la Comunitat abans de 2023, com ja va voler deixar clar la setmana passada insistint que la prioritat és l'eixida de la crisi.

Aquesta qüestió arriba després que el DOGV publicara recentment que la Conselleria d'Hisenda delegava en la de Justícia les competències tècniques derivades del procés electoral, com va fer en 2019 quan l'avançament va suscitar les crítiques de Compromís i de la vicepresidenta portaveu del Consell, Mónica Oltra.

En el seu torn, la síndica de Vox, Ana Vega, ha definit a la Generalitat com "un autèntic galliner", ha ironitzat amb que Oltra es podria assabentar de l'avançament "per la premsa", igual que la fi del toc de queda, i ha titlat a Ana Barceló de "la pitjor consellera de Sanitat d'Espanya". I ha urgit a avançar les eleccions per a "estalviar patiment" als valencians.

Ximo Puig li ha demanat "unes dosis més de respecte" i ha defès que "afortunadament" la societat no és com Vox. "Entre els ciutadans de la Comunitat no hi ha enfrontament i tenen un sentit de la democràcia bastant més elevat", ha asseverat fent una crida a buscar punts de trobada en lloc d'utilitzar un "to permanentment iracund" que veu com el país Libertonia dels germans Marx.

"Tenim una convicció: que la societat valenciana sempre tirarà avant, espere que mai amb un govern amb vostés", ha resolt, per a enlletgir a aquest partit el seu "catastrofisme" després que la Comunitat porte tres mesos amb la menor incidència acumulada del virus a Espanya.