Ya está a la venta, desde el pasado martes, The Bench, el primer libro infantil que ha escrito Meghan Markle y que se basa en la relación entre padres e hijos, utilizando como inspiración un poema que la propia duquesa de Sussex le escribió al príncipe Harry tras el nacimiento de su primer hijo Archie, a quien ha seguido recientemente Lilibet Lili Diana.

El problema quizá ha surgido por las expectativas que se crearon en torno a cómo la popularidad de la exactriz iba a hacer que el libro rebasase todas las marcas (lo que se ha conocido como el efecto Meghan, en el que sus vestidos, joyas o recomendaciones se convertían en éxitos instantáneos)... porque finalmente no ha sido así. Al menos, en Reino Unido, como explican desde Vanitatis.

Desmentidas las acusaciones de plagio (por la propia autora del otro libro que consideraban tan parecido, Corrinne Averiss y su The Boy on th Bench), se esperaba que se convirtiese en un best-seller casi inmediatamente en todas partes y sin embargo, en el país que la encumbró como duquesa, ya hay tiendas que lo están recolocando, aunque esta vez en la sección de 'Ofertas'.

Porque son los medios británicos los que, a pesar de que en suelo estadounidense se ha colocado el libro entre los primeros puestos de venta para el público infantil en Amazon, han hablado de fracaso total, pues en menos de 24 horas ya han tenido que reducir su precio tres libras debido a la falta de demanda (aunque en Norteamérica también lo hayan hecho casi en seis dólares).

Lo comparan sobre todo con el libro de otra royal que sí que rápidamente fue adquirido a mansalva: Hold Still, el proyecto fotográfico y benéfico de Kate Middleton para recaudar fondos contra el coronavirus. Es un caso que nuevamente retrotrae a la eterna disputa entre ambas mujeres que la prensa sensacionalista de Reino Unido se ha empeñado en crear.

Pero si solo fueran las ventas... La crítica ha despezado sin compasión la entrada de Meghan Markle en la literatura, pero no preguntando a los pequeños y pequeñas de la casa si les ha gustado, sino que son periodistas de miembros contrarios a la duquesa los que han tachado The Bench de "forzado y demasiado sentimental" y que de ser "de un autor anónimo ni siquiera hubiera salido a la venta" (como han dicho en The Sun).

Además, desde The Telegraph aseguran: "Uno se llega a preguntar cómo un editor puede haber considerado correcto publicar este amasijo de homilías dignas de un bacalao que desafían la gramática y que riman fatal". Hasta The Times arremetía contra el libro explicando que "la historia tiene tan poca acción y es tan poco arriesgada" que cabría cuestionarse "si el trabajo de redacción se delegó en un mueble".