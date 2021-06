Puig recalca que la reforma del finançament és "irrenunciable" i acusa el PP d'inventar 'fakes'

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistit aquest dijous en la sessió de control en què la reforma del finançament és "irrenunciable" i que sempre l'ha defés i la defendrà davant qualsevol ministre i sobre això ha acusat el PP d'"inventar" 'fakes'.

Puig s'ha pronunciat així en resposta a la síndica 'popular', Eva Ortiz, que l'ha acusat de perdre "una gran oportunitat" per no exigir el diumenge davant el ministre de Transports, José Luis Ábalos, un canvi de model. Així, Puig ha replicat que davant Ábalos o qualsevol ministre d'Espanya "sempre" ha defés i defendrà l'interés general dels valencians.

El president ha recalcat a Ortiz que "lluny de la 'fake' que s'ha inventat hui sobre que li vaig dir a Ábalos que el sistema de finançament estava bé", "li vaig exposar com, poden testimoniar els presents, és el contrari: que encara que s'ha avançat molt sobre la mirada que té Espanya en el repartiment de fons, ara i sempre és irrenunciable un nou sistema de finançament".

Així mateix, ha recalcat que l'objectiu del Botànic "des del principi" ha sigut "ajudar als més vulnerables no d'una manera conjuntural sinó d'una manera estructural" i, en eixe sentit, s'ha referit a la renda inclusió, que ha passat de comptar amb un pressupost "insignificant" de 29 milions amb el PP als 255 milions actuals, i que les famílies tingueren 400 euros a 1.000. "Aquestes són mesures de cohesió social", li ha recalcat a Ortiz.

De la mateixa manera, ha apuntat que "sempre" han buscant "l'equitat entre persones i territoris i avançar en tot el que signifique la igualtat". Així mateix, Puig ha recriminat a Ortiz que pareix que "li moleste que vaja bé la vacunació i que la Comunitat Valenciana siga una referència en la lluita contra la pandèmia". "Evidentment estem defensant els interessos dels valencians perquè defenem allò fonamental per als valencians", ha subratllat.

A més, respecte a la part econòmica ha recalcat que la Comunitat Valenciana és la que "més ha avançat" en l'aprovació del decret llei per al desenvolupament de les ajudes del Govern i ja hi ha 32.181 empreses i autònoms que s'han acollit aquestes ajudes que espera que molt prompte es puguen abonar.

Oportunitat perduda

Per contra, la síndica 'popular' ha lamentat "la gran oportunitat" que va perdre Puig davant Ábalos ja que en la seua opinió es va mostrar "incapaç" de defendre els interessos dels valencians al no exigir-li els 282 milions d'IVA que es deuen a la Comunitat, que "frene el decret que acabarà amb el transvasament" o que el president Pedro Sánchez retire els impostos que "colpejaran" a les famílies.

Però, li ha recriminat, allò que més "va sorprendre" va ser veure que Puig va agrair al ministre "la seua sensibilitat" amb el model de finançament amb la Comunitat Valenciana quan "ha enganyat fins als seus socis i no ha canviat ni una coma del model de finançament". "Cal tindre una miqueta més de respecte cap als valencians", li ha exigit.

De la mateixa manera, li ha reclamat que deixe de parlar de vacunes -"quan li pregunte per vacunes no li quedaran dades", li ha recriminat- i li ha exigit mesures de recuperació. Entre elles, un pla d'ajudes d'emergències per a famílies i sectors perjudicats per a "una inassumible" pujada elèctrica perquè "en breu" les famílies hauran de "triar entre menjar o pagar la factura de la llum".