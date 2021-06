Cuándo se va la calima en Canarias: tres masas de aire que producen al mismo tiempo nubosidad, calima y calor

Las altas temperaturas y la calima serán los dos fenómenos meteorológicos protagonistas en los próximos días en las islas Canarias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta semana. De hecho, el calor ya ha comenzado a sentirse en algunos puntos del archipiélago y hay avisos en vigor por "temperaturas máximas de 34 °C en zonas orientadas al sur y oeste, llegando a 37 °C en el interior sur de Gran Canaria".

Según las predicciones para este jueves, se esperan cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos de nubes medias y altas, así como "calima en altura, más significativa en las islas orientales". Así, el este, sur y oeste de Gran Canaria se mantiene en riesgo importante por temperaturas máximas, por lo que la Aemet ha activado el nivel máximo naranja para este jueves y para mañana viernes.

El viernes comenzarán a descender las temperaturas

Además del aumento de las temperaturas, los cielos se cubrirán de nubes altas y polvo que proviene del Sáhara debido a la influencia de tres masas diferentes de aire. La calima comenzó en el archipiélago el martes procedente del interior de África con importantes concentraciones de polvo. Como destacan en el portal especializado Meteored, este jueves las temperaturas serán parecidas a las de los días previos y continuará el intenso bochorno y calor.

"Durante ambas jornadas permanecerán activos los avisos por altas temperaturas en todas las islas por unos 34º C en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en las cumbres de Gran Canaria. Máximas de 36º C en Lanzarote y Fuerteventura y hasta 37º C podrían registrarse en medianías de Gran Canaria, donde el aviso es de nivel naranja (riesgo importante)", aclaran.

La calima, acompañada de altas temperaturas, comenzará a aliviarse a partir de este viernes, cuando las temperaturas irán descendiendo de forma progresiva. "Quedan apenas 24 horas con altas concentraciones de polvo sobre las islas. Estas serán algo inferiores a partir del viernes por la tarde y se retirará primero del norte y luego del sur, y se marchará por completo durante el fin de semana", añaden.