El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la convalidación del decreto de la conocida como 'ley rider', la modificación del Estatuto de los Trabajadores para prohibir que los repartidores que trabajan a plataformas digitales sean considerados autónomos pese a tener una relación laboral con su empresa. El legislativo da así luz verde a una medida que aprobó el Gobierno hace unas semanas con el voto favorable de PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios y a pesar de la oposición de PP, Vox y Cs, que votaron en contra.

La convalidación del decreto que puso en marcha el Ejecutivo en mayo salió adelante con el apoyo de 195 diputados (ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís, BNG o PRC, además de los grupos que forman el Gobierno), mientras que fue rechazada por 151 parlamentarios (los de PP, Vox y Cs). La norma entrará en vigor en agosto, cuando finaliza el plazo de tres meses ofrecido a las empresas para que se adapten. Desde ese momento, los trabajadores de las empresas de reparto de mercancías que operen a través de aplicaciones digitales tendrán "presunción de laboralidad", es decir, se les considerará por defecto asalariados y no autónomos.

Esa es la base de una ley muy sencilla, apenas cuenta con un artículo, y que según se enorgulleció este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido acordada con patronal y sindicatos. "A nadie se le ocurriría sugerir que se pueda elegir entre ser autónomo o laboral cuando se trabaja en una fábrica o un comercio, porque eso implicaría la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias", argumentó Díaz. Ese es el mismo derecho que se aplicará a los riders, señaló la ministra, que insistió en varias ocasiones en que "la tecnología y la innovación debe estar al servicio de las personas".

La ministra de Trabajo también cargó contra el diseño de algunos algoritmos que reparten el trabajo en estas empresas, y que según se ha comprobado en ocasiones penalizan a ciertos trabajadores "que se enferman o emprenden una labor reivindicativa", según denunció Díaz. La nueva ley permitirá a los sindicatos acceder a la programación de estos algoritmos que tenga que ver con las condiciones de trabajo. Y la vicepresidenta defendió que, "al igual que no queremos jefes que nos griten, tampoco queremos dispositivos que nos penalicen" y por ello estos mecanismos "deben ser transparentes".

Vox llevará la ley al Constitucional

El debate para la convalidación del decreto se produjo mientras, a las puertas del Congreso, varias decenas de repartidores se manifestaban en contra de la puesta en marcha de la ley y pidiendo mantenerse como trabajadores por cuenta propia. "Queremos seguir siendo autónomos, pero no con el modelo actual, sino mejorado como en Francia e Italia, con mayor protección, pero en ningún caso con un contrato precario", señaló el presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos, Jordi Mateo, que aseguró que con la nueva ley las plataformas les contratarán a través de "empresas externas" y les remunerarán "en el mejor de los casos con 400 o 500 euros".

A esta concentración se refirió durante su intervención el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, que anunció que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar tumbar la norma porque, a su juicio, no se cumplen los requisitos de urgencia necesarios para que la ley haya sido aprobada por decreto. No obstante, la discrepancia de Vox no es solo de forma, sino fundamentalmente de fondo

