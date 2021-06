El alcalde de Quesada comunica su renuncia para poder jubilarse tras 24 años en el cargo

Vallejo ha explicado que se trata de una decisión personal muy meditada en la que lleva pensando muchos meses. "Apartarme del cargo coincide con mi jubilación pero, en realidad, la idea de retirarme viene de atrás", ha dicho el que hasta ahora ha sido el alcalde democrático con más antigüedad de la provincia.

"El motivo es bien sencillo, el cansancio", ha dicho a Europa Press el todavía alcalde, que ha recordado que a los 24 años en el cargo como primer edil se le suman otros seis años más como concejal. "Mi coche tenía que ir a 120 y ya va a menos y yo no quiero que nadie me adelante , ni adelante a mi pueblo", ha manifestado Vallejo.

En su opinión, se necesita "un impulso nuevo, que haya gente nueva, más preparados que yo, que me he quedado obsoleto en muchas cosas y todo no se puede confiar a la experiencia". Es por eso por lo que también dice que se va, "por responsabilidad con el cargo y con la institución" porque no se ve "con la fuerza ni con la frescura de seguir trabajando como yo lo venía haciendo".

"Es el momento de dar un paso atrás. Aquí lo importante no es ni Manolo, ni Pepe, ni Juan. Aquí lo importante es Quesada y por responsabilidad lo importante es que dé un paso al lado y que venga gente nueva", ha dicho Vallejo, que además de abandonar la Alcaldía, renunciará también a su acta de concejal.

Ha señalado que su decisión ha pesado la pandemia, que le ha dejado "exhausto" y ha apuntado como "el punto de inflexión que me ha hecho plantearme dejar la Alcaldía definitivamente" para a partir de ahora "tomarme la vida con calma y disfrutar un poco de la familia y de las cosas que no he podido hacer estos años".

Vallejo ha hecho un balance "muy positivo" de sus años dedicados a la política y se ha mostrado satisfecho con la gestión municipal realizada en la que se ha avanzado mucho en la mejora de la situación económica general del municipio, no obstante ha señalado que se marcha con la pena de "no ver construida la variante de Quesada, un proyecto muy, pero que muy necesario".

Ha destacado como logro la reducción de la presión fiscal y económica sobre los vecinos a través de un "ambicioso" plan extraordinario para la recuperación económica y social tras la crisis de la covid-19 al que se ha destinado solo en 2021 cerca de dos millones de euros. Por otro lado, Vallejo ha puesto el foco en la buena salud de la economía del Consistorio, con un superávit en 2019 de 444.000 euros y una deuda de apenas el 26 por ciento.

"Me siento muy orgulloso de cómo se ha transformado Quesada y sus aldeas en todos estos años", ha dicho Vallejo. En este sentido, ha recordado proyectos como el puente sobre el río Guadiana en Collejares, la ITV, el campo de fútbol, el Museo Zabaleta o el arreglo de calles tanto de Quesada como en las aldeas.

A esto le ha sumado la mejora del funcionamiento de los servicios sociales, el impulso a la cultura y el deporte local y la gran implicación y colaboración con la comunidad educativa.

También ha aludido a "momentos difíciles y muy duros" como los vividos con la plaga de larvas en el abastecimiento de agua, la construcción ilegal de edificaciones en el campo, varios incendios o la crisis económica de 2008, además de la actual crisis sanitaria.

A la persona que lo sustituirá en el cargo cuando así lo decida el pleno, José Luis Vílchez, le ha deseado "mucha suerte", aunque se ha mostrado convencido de que "lo va a hacer perfectamente, con un equipo solvente y muy preparado que tiene una hoja de ruta muy clara para Quesada". Igualmente, le ha pedido que ejerza "con honradez, humildad y dedicación plena" y que siga luchando "para que Quesada no pierda oportunidades".

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento a todo el personal del Ayuntamiento, a la ciudadanía en general y también a su partido, el PSOE.

Manuel Vallejo Laso nació en Quesada en 1956. Licenciado en Magisterio, su trayectoria ha estado siempre vinculada al Ayuntamiento de Quesada en el que ha desempeñado distintos cargos relacionados con la gestión cultural como responsable de la Casa de la Cultura o director del Museo Zabaleta.

Su relación con la política comenzó en 1987 cuando ejerció de concejal de Cultura hasta 1993. Después fue alcalde desde 1993 a 1995 y desde 1999 hasta la fecha, siendo el alcalde, elegido democráticamente, que más tiempo lleva en el cargo.

En menos de una semana han sido dos los alcaldes de la provincia de Jaén que han anunciado su dimisión, como ha sido el de Andújar, Francisco Huertas (PSOE), por motivos de salud, y Manuel Vallejo, en Quesada.

En lo que va de mandato en la provincia de Jaén ha habido relevos por diferentes motivos en las alcaldías de Ibros, Bedmar y Garcíez, Jódar, Santisteban del Puerto, Torredelcampo, La Guardia de Jaén y Benatae. La de Andújar y Quesada serán la octava y novena renuncia, respectivamente, en sumarse a este listado.