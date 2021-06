La justicia europea exime a un diario de responsabilidad por un consejo médico inexacto que dañó la piel de una lectora

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó este jueves que un individuo no puede exigir a un periódico una indemnización por daños corporales tras seguir un consejo médico inexacto publicado en sus páginas.

En su dictamen, el TJUE considera que se trata de un caso al que no se puede aplicar la directiva europea sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.

El caso se remonta al año 2016, cuando una ciudadana austríaca leyó en el periódico Kronen-Zeitung un artículo sobre las propiedades del rábano recién rallado para aliviar el dolor del reuma, publicado por un miembro de una orden religiosa que se dice experto en hierbas medicinales y firma una columna semanal en dicho diario.

El texto incitaba a aplicar una capa de aceite vegetal o manteca de cerdo y posteriormente una rábano rallado sobre la zona dolorida, para después dejarlo actuar durante "de dos a cinco horas", cuando en realidad debería haber dicho "de dos a cinco minutos".

La ciudadana austríaca siguió el consejo del artículo y dejó el rábano sobre su piel durante unas tres horas, lo que le causó una reacción cutánea tóxica, motivo por el que demandó a la empresa editorial propietaria del medio y pidió una demanda de indemnización de los daños corporales.

No se puede tildar de "producto defectuoso"

En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia de la UE considera que no se puede tildar de "producto defectuoso" -en el sentido que le da la legislación europea- a un periódico que da un consejo sanitario inexacto y causa daño a una lectora.

"Un producto es defectuoso, cuando no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho. Su carácter defectuoso se establece en función de determinados elementos intrínsecos al propio producto y que están relacionados, en particular, con su presentación, su uso y el momento de su puesta en circulación", precisa el Tribunal, que no entiende que este sea el caso de un artículo en un periódico,

Además, recalca, "la responsabilidad de los prestadores de servicios y la responsabilidad de los fabricantes de productos acabados constituyen dos regímenes distintos".

Por tanto, "un consejo de salud inexacto, publicado en un periódico impreso y que se refiere al uso de otro bien corporal, queda fuera de la directiva sobre la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y no puede generar la responsabilidad para el editor o el impresor de ese periódico o incluso el autor del artículo", si bien advierte de que puede haber otros regímenes de responsabilidad contractual que diriman esas responsabilidades.