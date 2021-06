Puig anuncia que "en breu" es podrà adaptar la cita de vacunació a les vacances

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous que "en breu" la Conselleria de Sanitat habilitarà "un mecanisme" perquè els valencians puguen adaptar la cita de vacunació contra la covid als seus viatges i vacances.

Puig ha realitzat aquest anunci en la sessió de control de Les Corts en la seua resposta a la síndica popular, Eva Ortiz, que li ha qüestionat sobre si creu que "està defenent els interessos de la Comunitat Valenciana".

Sobre aquest tema, Puig, ha recalcat que "la millor manera" de defendre els interessos dels valencians en aquests moments és "superar la pandèmia i reactivar l'economia". "Eixa és la gran prioritat d'aquest Govern", ha recalcat.

Per això, com a mesura per a reactivar l'economia a la portes de la temporada turística ha destacat que "en breu" els valencians podran adaptar la seua cita de vacunació a les seues vacances i viatges.

Puig ha destacat que la Comunitat Valenciana porta 12 setmanes amb una incidència acumulada per davall dels 50 casos per 100.000 habitants i és una de les regions d'Europa amb "menys efecte" de contagis. El president ha atribuït "aquest èxit" a l'"esforç" de la societat valenciana i a la vacunació.

En eixe sentit, ha recordat que ja hi ha més de 3 milions de dosis administrades -un total de 2.092.408 persones compten ja amb una dosi de la vacuna i 1.155.825 persones la vacunació completa-, aquesta setmana es marcarà un nou rècord amb més de 400.000 dosis inoculades i s'ha avançat una setmana la vacunació al grup d'edat de 40 a 49 anys. "Pareix que els moleste", ha retret a Ortiz.