Jorge Javier Vázquez confiesa su ciberligue más surrealista: un príncipe de Dubái "muy mono" que tiene hijos

Jorge Javier Vázquez nunca ha ocultado que tiene perfil en diferentes redes sociales o aplicaciones para ligar. Sin embargo, el presentador catalán contó este miércoles, durante la gala de Supervivientes, una divertida historia que tiene que ver con un ciberligue que se echó en una de esas apps.

"Me escribió uno por Tinder que era bastante mono", empezó relatando el conductor del programa de supervivencia. "Dije: '¿Y se va a fijar en mí?", reflexionaba el mediático presentador.

"¡Era uno que tenía 11 millones de seguidores en Instagram!", contó. Por eso, enseguida sospechó de que se trataba de era mentira. "¡Era un príncipe de Dubái con niños y todo!", terminó por confesar el catalán.

"Es que me escribió alguien preguntándome que cómo me iba a meter con alguien que estaba comprometido con alguien. Me amenazaron y todo. Por estar juntos, era un tono de amenaza", le comentó al respecto el hermano de Lara Sajen, presente en plató recién llegado de Honduras.

La respuesta de Vázquez fue para enmarcar: "¿Tú te piensas que si yo estuviera comprometido con el jeque de Dubai iba a estar aquí un miércoles?".