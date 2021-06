Les contractacions pujaran un 20,7% aquest estiu a la Comunitat Valenciana, segons Randstad

No obstant açò, Randstad ha explicat que la xifra estarà encara quasi un 30% per davall del volum aconseguit en 2019, quan el nivell de contractes va superar les 621.000 firmes.

Randstad ha explicat que des de 2012 el volum de contractes a l'estiu no ha deixat de créixer, fins a aconseguir els més de 621.000 aconseguits en 2019. No obstant açò, la irrupció del Covid va fer que l'indicador es desplomara en 2020 fins a les 363.242 firmes, encara que els avanços en la vacunació i l'alçament de les restriccions sanitàries afavoriran el seu increment enguany.

Per regions, encara que quasi totes les comunitats autònomes veuran créixer les seues xifres de contractació, Castella-la Manxa (+31%), Aragó (+27,1%) i Cantàbria (+25,7%) lideraran els creixements aquest estiu pel que fa a l'any passat. A continuació se situen Catalunya (+24,6%), Galícia (+24,2%), Múrcia (+24%), Astúries (+22,6%), Andalusia (+22,2%), Madrid (+21%), Comunitat Valenciana (+20,7%) i País Basc (+20,3%).

També es registraran increments a Extremadura (+16,7%), Navarra (+15,5%), La Rioja (+13,5%), Castella i Lleó (+12,2%), Canàries (+9,7%) i Balears (+5,2%).

En termes absoluts, Andalusia (90.640), Catalunya (62.790), la Comunitat Valenciana (48.070) i Madrid (46.500) seran les autonomies on s'incorporaran més professionals i suposaran el 56,5% el total de contractacions d'estiu.

Randstad ha apuntat que el turisme serà dinamitzador de la recuperació per l'arribada de visitants internacionals, al costat del dinamisme dels turistes nacionals, una vegada s'haja alçat les restriccions i es recobre la confiança gràcies a la vacunació.

També veu la campanya de rebaixes d'estiu altre repte per a la recuperació i creu que, després de "la bona" experiència del comerç electrònic, s'espera que també es dinamitze el canal físic. "En aquest cas, les incorporacions d'aquests perfils comencen al juny i s'allarguen durant els mesos de juliol i agost, sent promotors, depenents i llocs d'atenció al client els més valorats", segons Randstad.

D'altra banda, assegura que l'hoteleria serà un altre dels sectors que més impulsen l'ocupació a l'estiu i del que s'espera major dinamisme si se segueixen alleujant les restriccions.

Quant al transport, els més sol·licitats són tots aquells perfils relacionats amb la infraestructura de transport, especialment, el personal de ports, aeroports i estacions de transport, on el coneixement d'idiomes és un aspecte indispensable per a accedir a una ocupació.

També assegura que l'oci és un altre dels sectors que aporten dinamisme al mercat laboral, gràcies a l'impuls generat per activitats recreatives i vinculades al turisme.

EXPERIÈNCIA EN LLOC SIMILAR I IDIOMES, LES QUALITATS MÉS BUSCADES

L'estudi també destaca que les empreses estan interessades a contractar a gent a l'estiu que tinga experiència en un lloc similar, ja que així poden respondre l'increment de la demanda en un curt espai de temps.

Segons Randstad, per l'augment de l'oci i el turisme, el coneixement d'idiomes, sobretot d'anglés, es posiciona com un requisit indispensable per a molts llocs.

A més, ha ressaltat que, a l'hora de seleccionar candidats, les companyies també valoren els perfils orientats a l'atenció al client i amb capacitat comercial. "Les empreses tenen en compte aspectes com la predisposició a treballar en equip i a resoldre problemes derivats de l'operativa diària", segons Randstad.

El director de Randstad Research, Valentín Bote, ha destacat que l'increment dels nivells de contractació de cara a l'estiu "és una de les millors notícies que es poden rebre després del colp de la pandèmia".

"Encara que encara estem lluny dels volums previs a l'aparició del virus, aquest creixement de la contractació ens indica que caminem de manera decidida cap a la recuperació", segons Bote.