L'eclipse de Sol d'aquest dijous es podrà veure des d'Espanya com a parcial

L'eclipse parcial serà visible al nord d'Amèrica del Nord, Europa i Àsia. S'iniciarà en l'oceà Atlàntic, a una latitud de 23º, i acabarà al sud-est de Kumul, en la regió autònoma de Sinkiang (la Xina). La durada total del fenomen serà de 299 minuts (quasi 5 hores).

La fase d'anularidad de l'eclipse s'iniciarà al nord de Thunder Bay (el Canadà), travessarà el Canadà per les províncies d'Ontario i Quebec, continuant per les illes de Baffin i Ellesmere, en el territori autònom de Nunavut; s'endinsarà en el nord de Groenlàndia (Dinamarca), creuarà l'Àrtic i, finalment, s'internarà a Rússia pel districte federal del Llunyà Orient. L'eclipse acabarà a l'est de Seimchán (Rússia). La durada total de la totalitat serà de 104 minuts (un poc menys d'1 hora i tres quarts).

El màxim de l'eclipse anul·lar es donarà a les 12.42 hores (hora oficial peninsular) a una latitud de 61º i una longitud de 67º oest, en el canal Kenedy, entre l'illa d'Ellesmere i Groenlàndia. La durada màxima de la totalitat serà de 3 minuts i 51 segons i l'amplària de l'ombra en eixe instant de més de 500 quilòmetres. En Attawapiskat (el Canadà), la durada de l'anul·laritat serà de 3 minuts i 29 segons, en Pituffik (Dinamarca) de 3 minuts i 49 segons i en Seimchán (Rússia) de 2 minuts i 45 segons.

A Espanya, l'eclipse es veurà com a parcial. Tindrà una magnitud (fracció del diàmetre solar ocultat per la Lluna) de 0,2 en la costa nord-oest (la Corunya), entorn de 0,1 en l'interior i nord-est de la península, i al voltant de 0,02 o alguna cosa major en el sud-est, en les illes Balears i en les illes Canàries.

A Madrid, per exemple, l'eclipse s'iniciarà a les 11.01 hores, el màxim es donarà a les 11.43 hores (moment en què la magnitud serà de 0,12) i finalitzarà a les 12.29 hores, sent la seua durada total de 88 minuts (un poc menys d'una hora i mitja).

QUÈ ÉS UN ECLIPSE SOLAR I PER QUÈ ES PRODUEIX?

Un eclipse de Sol és el fenomen pel qual la llum del Sol és total o parcialment ocultada en interposar-se un astre entre el Sol i l'observador. En els eclipses de Sol vistos des de la Terra, l'astre que oculta el Sol és la Lluna.

Des del punt de vista de l'observador, els eclipses de Sol es classifiquen en: totals, anul·lars i parcials. Aquest observador dirà que ha vist un eclipse total quan veu la Lluna cobrir enterament el disc del Sol. No obstant açò, un altre observador situat centenars de quilòmetres més al nord o més al sud que el primer veurà la Lluna cobrir només una part del Sol, de manera que per a ell l'eclipse serà parcial. Hi ha ocasions en les quals la Lluna no arriba a cobrir enterament el Sol des de cap punt de la Terra, per la qual cosa para tots els observadors l'eclipse és parcial.

Un altre tipus comú d'eclipses és l'eclipse anul·lar. Aquests es donen quan l'observador veu que el disc de la Lluna no arriba a cobrir el disc del Sol, encara que els seus centres estiguen ben alineats. Açò és degut a que la Lluna es troba eixe dia més lluny de la Terra que en el cas d'un eclipse total, de manera que el seu disc es veu més xicotet que el del Sol. En tal cas s'observa un anell brillant envoltant el disc lunar.

El plànol pel qual orbita la Lluna al voltant de la Terra està inclinat 5º respecte al plànol pel qual orbita la Terra (i la Lluna) al voltant del Sol. Atés que els eclipses requereixen de l'alineament quasi perfecte dels tres astres, els eclipses es donen molt poques vegades al llarg de l'any. La Lluna tarda un mes aproximadament a completar una volta al voltant de la Terra, per la qual cosa si tots dos plànols coincidiren, hi hauria 12 eclipses de Sol i altres 12 de Lluna cada any.

En la pràctica, el nombre d'eclipses que es donen cada any és d'entre 4 i 7, incloent els de Sol i Lluna. En molts casos els eclipses són parcials (o fins i tot penumbrales només en els de Lluna), i visibles des d'una fracció de la superfície terrestre. Quan la Lluna es troba prop del Sol en el cel la fase és de lluna nova, i existeix la possibilitat d'un eclipse de Sol. Quan la Lluna es troba en la direcció oposada al Sol (visible tota la nit) la fase és de lluna plena, i existeix la possibilitat d'un eclipse de Lluna.

PRÒXIMS ECLIPSES SOLARS VISIBLES DES D'ESPANYA

Segons recorda l'IGN, l'últim eclipse solar visible com a parcial a Espanya va tindre lloc el 21 d'agost de 2017, si bé en condicions complicades en produir-se a la posta de sol. El següent es veurà el 25 d'octubre de 2022, en el nord-est de la Península i illes Balears.

El pròxim eclipse solar visible com a total a Espanya tindrà lloc el 12 d'agost de 2026, seguit d'un altre el 2 d'agost de l'any següent. Poc després, el 26 de gener de 2028, es podrà veure a Espanya un eclipse anul·lar.