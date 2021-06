Elizabeth Olsen revela sin querer que se ha casado en secreto

Ha sido en una conversación casual y hablando y hablando se le ha escapado. Todo hace indicar que Elizabeth Olsen y su pareja, el músico Robbie Arnett, se habrían casado en secreto después de algo más de cuatro años de relación (comenzaron en los primeros compases de 2017) y tras comprometerse a mediados del 2019.

La estrella de Bruja Escarlata y Visión se ha referido a Arnett como "mi esposo", algo que no había hecho nunca hasta ahora y que hacen pensar que la pareja aprovechó la pandemia para, sin hacer ningún tipo de publicidad ni comunicado, pasar por el altar y darse el "Sí, quiero" mutuamente.

La revista Variety tiene una serie de vídeos titulada Actors on Actors en el que son los propios compañeros de profesión los que se entrevistan unos a otros. Y a Olsen le ha tocado charlar con otra celebrity de la pequeña pantalla sobre todo: Kaley Cuoco, la inmortal Penny de The Big Bang Theory.

La primera curiosidad de la entrevista era el lugar desde donde se conectaba a la videollamada la más pequeña de las hermanas Olsen: desde su cuarto de baño. La intérprete de 32 años explicaba a Cuoco que ha estado los siete últimos meses viviendo en Londres y que hacía apenas un par de días que habían regresado a Los Ángeles, encontrándose con que su vecino estaba en obras, algo que también le sucede a las estrellas de Hollywood visto lo visto.

Como el ruido no permitía que se concentrase ni pudiese escuchar bien a su partenaire, optó por encerrarse en el baño, lo que hacía cualquier confesión algo más íntima y quizá hasta haya ayudado a que sufriese ese accidente verbal, pues le ha preguntado a Kaley Cuoco un tema de la decoración precisamente de ese cuarto.

"También me di cuenta de que mi esposo ha colocado aquí los Little Miss Magic, ¿conoces los libros?", ha confesado Olsen mientras enseñaba los ejemplares. Se percató rápidamente porque se echó a reír de manera nerviosa y solo pudo seguir hablando de ellos: "¡Son libros clásicos pero a su vez mágicos gracias a WandaVision porque él es que es tan bueno!". La actriz de The Big Bang Theory le ayudó haciendo un par de bromas para distender el ambiente.

Ni Cuoco ahondó ni Olsen hizo ninguna referencia más. Si acaso queda lo que dijo en el podcast Table Manners hace poco sobre cómo la pandemia le había ayudado a estar más tiempo con Arnett: "Estoy con mi pareja y estamos en Richmond, viviendo el sueño británico, en una casa junto al río [Támesis]. Queremos reimaginar cómo sería que nos quedásemos aquí, por lo estamos deseando escribir una comedia romántica... ¡No queremos irnos!".