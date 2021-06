La Guardia Civil propone para sanción a 76 participantes en la acampada en La Rioja de la 'Rainbow Family'

En concreto, la acampada se ha llevado a cabo, como recuerdan desde el Instituto Armado en una nota, en el recóndito enclave del valle del Portilla, a unos cinco kilómetros al suroeste de Viniegra de Abajo y a unos tres kilómetros de la linde con Castilla y León. Al punto exacto de la acampada sólo se puede acceder andando los dos últimos kilómetros.

Otros 70 integrantes de la "Familia Arcoíris" evitaron la sanción al abandonar el lugar durante los requerimientos de los agentes de la Guardia Civil.

Las actas/denuncias han sido tramitadas por los incumplimientos flagrantes, en primer lugar, a la Ley Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, que prohíbe la acampada libre en todos los montes de utilidad pública de La Rioja y la realización de fuego.

También se ha incumplido Ley de Montes por circular campo a través y estacionar vehículos fuera de camino sobre cubierta vegetal; la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación; y la legislación estatal y autonómica en materia sanitaria de prevención y contención frente al Covid-19, por grupos de personas no convivientes, no usar mascarilla y no mantener distancia de seguridad.

Desde la llegada de la "Familia Arcoíris", agentes del Instituto Armado han llevado a cabo un seguimiento "muy exhaustivo" del encuentro, al que acudieron en su momento más álgido cerca de dos centenares de personas -hombres, mujeres y niños- de diferentes edades y procedentes de distintos puntos de Europa.

Los controles establecidos en la zona evitaron la llegada al lugar de la acampada de otros 54 componentes de la "Rainbow Family".

Para el total control de esta comuna "hippie" ha sido necesaria la movilización de un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, así como las Unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana, del Servicio de Protección de la Naturaleza, Servicio Cinológico con perros especialistas en la detección de sustancias estupefacientes y el Equipo de Rescate e Intervención en Montaña.

La presencia de menores en la acampada ilegal también motivó su comunicación a los Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, no solo por un tema de escolarización, sino también por las pésimas condiciones higiénicas sanitarias y de salubridad.

En las actuaciones han colaborado Agentes Forestales del Gobierno de La Rioja.