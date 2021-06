Els parricides de Godella renuncien a parlar en la recta final del procés

L'Audiència de València va donar ahir per conclòs el judici contra els pares acusats de matar als seus dos fills en un ritual en una casa de camp de la localitat valenciana de Godella el 14 de març de 2019. El jurat popular va rebre ahir les preguntes de les quals dependrà el seu veredicte sobre els assassinats dels dos xiquets. Gabriel i María, els progenitors dels menors, van renunciar al seu dret a dir una última paraula, que assisteix sempre als acusats al final del judici que els afecta.

Els dos xiquets, de sis mesos ella, Ixchel, i de tres anys ell, Amiel, van morir de “colps repetitius i amb tremenda violència” en la matinada del 13 al 14 de març de 2019, segons van declarar els quatre forenses de l'Institut de medicina legal de València (IMLV) encarregats d'elaborar les autòpsies i l'informe d'histopatologia.

El fiscal defensa que els dos pares van cometre el crim, encara que ella era irresponsable per un brot psicòtic, tal com han deixat clar els psiquiatres forenses. Per això, el Ministeri Públic va demanar 50 anys de presó per a ell i internament mèdic de 25 anys per a ella.

Els sol·licita, a més, en matèria de responsabilitat civil, el pagament d'una indemnització per als avis paterns i materns de 300.000 euros pels danys morals ocasionats. En el cas que el jurat, compost per nou membres, determine que la mare és culpable, amb o sense la participació del pare, el més probable serà que la considere irresponsable per la seua malaltia mental.

Per a ella el fiscal demana l'absolució per una eximent completa de trastorn mental i una mesura d'internament en un centre adequat per al seu tractament. Així, la clau del veredicte serà si Gabriel és o no culpable. En tot cas, tant ell com María defensen la seua innocència i la culpabilitat de l'altre.

L'última jornada del judici va acabar amb l'exposició de l'informe per part de l'advocada de la mare, després que el dimarts exposaren el seu el fiscal i la defensa d'ell. Mentre que el fiscal assenyala que és impossible que, com diu el pare, tot ocorreguera mentre ell dormia, la defensa d'ella va apuntar que qui és poc creïble és Gabriel. Per part seua, l'advocat del pare defensa que ell dormia quan la seua parella va traure als menors de la casa i els va matar.

Els dubtes sobre el pare

Segons el fiscal, els pares van actuar de comú acord per a posar fi a la vida dels xiquets. El Ministeri Públic va recordar el dimarts que la Guàrdia Civil ha considerat poc creïble que Gabriel poguera no despertar-se quan eren assassinats els xiquets en la piscina, situada a pocs metres de la casa.

La defensa de María, per part seua, va destacar que els xiquets van poder morir en un lloc de la casa més allunyat de la piscina, raó per la qual ella no es va despertar.

Per a sustentar la seua petició de 50 anys de presó per al pare, el fiscal argumenta que indicis com la falta de preocupació per la malaltia de María – units a les estranyes creences que ell ha negat després–, són suficients. Això, a més de la inicial falta de col·laboració amb la investigació fins que, sobtadament, els va fer una indicació molt precisa d'on estaven els cossos.

En el seu escrit, el fiscal crida l'atenció sobre el fet que, mentre que a la roba de María es va trobar ADN i sang dels xiquets, comprensible perquè va confessar haver-los enterrat, no va succeir el mateix amb Gabriel.

Quins rituals practicaven?

La parella compartia creences religioses i, així, creia en la purificació de les ànimes mitjançant banys, en el renaixement de les ànimes després de la mort. Es tracta d'una secta que perseguia, assetjava i abusava sexualment dels seus fills. Aquestes creences, inicialment professades per l'home, van ser assumides per María.

Sobre la seua salut mental

Sobre la mare detallen que pateix esquizofrènia paranoide i va patir un brot psicòtic agut la nit en la qual van ser assassinats els seus fills degut, entre altres factors, al consum d'haixix, segons els forenses.

Quant al pare, els metges han deixat constància que ell sí que està en perfecte domini de les seues facultats mentals, encara que té trets narcisistes que poden generar “dubtes terapèutics”. No obstant això, van determinar que Gabriel pot oferir un testimoni “tant vertader com fals” dels fets i han descartat que patisca ni al·lucinacions ni idees delirants.

L'últim pas

Els membres del jurat van escoltar ahir les explicacions del magistrat sobre com hauran de desenvolupar la seua funció i, després, el que es diu l'objecte del veredicte, el relat molt sintètic dels fets clau que han de considerar provats i dels quals dependrà la culpabilitat o innocència dels acusats.