La proposición de Nagore Robles a Julia Janeiro: "Si esta chica me contesta, presento en bragas"

Después de que Mediaset anunciara este martes que prepara la vuelta para este otoño de Gran Hermano VIP, las quinielas sobre los posibles concursantes no dejan de sucederse.

Entre los nombres que se barajan, bien por morbo o bien por expreso deseo de los propios espectadores, está el de Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario que acaba de cumplir 18 años.

De momento no hay noticias de que Telecinco, haya movido ficha para fichar a la influencer, que tiene casi 200 mil seguidores en las redes.

Sí lo ha hecho Nagore Robles, uno de los rostros más reconocidos de la cadena, y que ahora, precisamente, tiene programa propio: Sobreviviré. La pareja de Sandra Barneda, entusiasmada con su nuevo trabajo, no ha dudado en contactar con Juls para que esté en directo en plató.

"Le he mandado un mensaje a Juls Janeiro y he dicho: 'si esta chica me contesta, presento en bragas", le desveló este miércoles a Jorge Javier Vázquez en su visita al plató de Supervivientes. "No le hagas eso a la audiencia", bromeaba el presentador catalán al respecto.

Esa ha sido su proposición a la hija de Jesulín y Campanario. ¿Aceptará?