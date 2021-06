"¿Qué tienes, cinco años?": la reacción de una cámara de Mediaset al gesto de un hombre hacia su reportera en la calle

Elena, periodista y reportera de Informativos Telecinco denunció lo que les pasó recientemente a ella y a una compañera, operadora de cámara, durante la grabación de una de sus informaciones en plena calle, a las puertas del Hospital del Mar de Barcelona.

"Hoy teníamos prisa y Georgina ha decidido dar una lección a los que nos molestan cuando grabamos en la calle", escribió en un tuit que se ha hecho viral y donde se puede ver a su compañera poniendo en su sitio a un hombre que pasó por su lado y que hizo un gesto, cuanto menos, incomprensible.

Así se ve en las imágenes. Cuando la reportera se está preparando, aparece en escena el hombre y hace un gesto sin que ella pueda verlo. Pero sí la cámara, que increpa al señor sin miramientos.

"¿Qué tienes, cinco años? Estamos trabajando", le espeta la cámara al hombre en cuestión. "No, tengo 54", le responde este. "Pues parece que tenga tres", replica la profesional de la información.

Hoy teníamos prisa y @__gins_ ha decidido dar una lección a los que nos molestan cuando grabamos en la calle 😂😂 (🔈) pic.twitter.com/IYw4Qwv5VW — Elena, un placer (@elenagodessart) June 9, 2021

"No me había dado cuenta de que era una cámara", intenta justificarse el hombre, pero no convence a operadora. "¿Ah, no? ¿Y qué se pensaba que era?", le dice.

"Estoy harta de la gente. ¿Qué tiene, tres años?", le explica a su compañera, "Payaso tú. Gilipollas", dice finalmente a, lo que se intuye, es la respuesta a un insulto del señor.