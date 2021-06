Jorge Javier Vázquez confiesa el motivo por el que suele quedarse callado durante las galas de 'Supervivientes'

Este miércoles, Supervivientes emitió su tercera gala semanal. Esta fue presentada por Jorge Javier Vázquez y contó con una novedad que se palpó hasta en el ambiente: tras más de un año, el público se reincorporó al plató, aunque fuera una cantidad de gente reducida y con ciertas distancias entre los asistentes.

Quizá fue por eso que se percibía bastante más distensión y alegría de la habitual, y el presentador confesó algo con lo que muchos usuarios de las redes se vieron reflejados. Ocurrió después de que Lara Álvarez, la copresentadora, explicara una de las pruebas de la gala.

"Mirad, os voy a decir una cosa... llevo 11 años presentando Supervivientes, y tengo que decir que nunca he llegado a entender el funcionamiento de los juegos cuando los explica Lara Álvarez", comenzó.

Esto podría interpretarse como que el catalán estaba sacando a relucir que su compañera era un poco críptica, pero rápidamente matizó: "Esto no tiene que ver con Lara. Pensad, por ejemplo, en lo difícil que sería explicar el funcionamiento del juego del corro de la patata... pasa con muchas cosas", se excusó.

Después, añadió que precisamente por eso se quedaba callado en muchos momentos durante las galas: "Como no lo entiendo, me callo". Y es cierto que la mecánica de las duras pruebas físicas a las que se someten los supervivientes suele sonar mucho más compleja de lo que es en realidad, tal y como recogió el presentador: "Hasta que no los veo jugar..."

Sus palabras fueron muy comentadas en redes, donde los usuarios explicaron que tampoco habían sido nunca capaces de captar las explicaciones de la copresentadora hasta que los concursantes las tenían que poner en práctica para luchar por ser líderes o algún otro tipo de recompensa.

