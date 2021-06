Rosicler: "Vine a 'First dates' buscando un Richard Gere o un George Clooney y me encontré con Fernando Esteso"

Rosicler acudió este miércoles a First dates con una idea muy concreta de hombre, pero también con unas expectativas elevadas. Al final, se llevó un chasco con su cita en el programa de Cuatro.

Lidia Torrent fue la encargada de recibir a la brasileña afincada en Alicante: "Soy una persona alocada, divertida, súper positiva y presumida. Como se dice, antes muerta que sencilla", se presentó la cocinera.

Su cita fue Jordi, que comentó en su presentación que "cuando salgo de marcha me enrollo mucho y no me cuesta ligar con mujeres porque soy un tío simpático y cachondo".

El barcelonés acudió con una camiseta con un oso en el pecho y, pese a que le gustó a Torrent, a Rosicler no le emocionó tanto: "Va demasiado informal y me he quedado impactada". Mientras que Jordi comentó que "la he visto una mujer demasiado elegante y no me gusta su estilo".

De camino a la mesa para cenar, la brasileña admitió decepcionada que "vine a First dates buscando un Richard Gere o un George Clooney y me he encontrado con Fernando Esteso".

Rosicler: "Vine buscando un Richard Gere, un George Clooney y me encontré con Fernando Esteso" 😨



Este no es un buen comienzo 😓 #FirstDates9J https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/9gKSBNNcBg — First dates (@firstdates_tv) June 9, 2021

"Están descoordinados a nivel estético, ella viene muy elegante, mientras que él, va bastante informal", comentó Carlos Sobera. Su amor por la playa fue uno de los pocos puntos en común que encontraron durante la velada.

Pero cuando Jordi señaló que "donde vivo voy a la montaña, salgo con la bicicleta, voy al gimnasio, por la tarde a la playa... hago mucho deporte porque es mi hobby preferido", Rosicler no se lo creyó: "Creo que no hace mucho. Su deporte será levantando vasos o tenedores".

La cita no remontó en ningún momento y Rosicler lo dejó muy claro cuando afirmó que "no tendría una segunda cita como pareja con Jordi, como amigos, sí. Me da la sensación que no está buscando una relación a largo plazo sino a corto porque para mí el sexo no es prioridad total en una pareja, es un complemento".