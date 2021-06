Los Javis desvelan en 'El hormiguero' uno de los secretos mejor guardados de 'Mask Singer'

Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) fueron los invitados de El hormiguero este miércoles, donde comentaron con Pablo Motos participación como investigadores en Mask Singer y como jurado en Drag Race España.

Su trabajo en el programa de las máscaras junto a Paz Vega y José Mota despertó la curiosidad del presentador, que destacó que "la cara que ponéis cuando se descubre al personaje que hay debajo de la máscara es de flipados".

Entonces Calvo desveló uno de los secretos mejor guardados de Mask Singer: "No sé si la gente sabe, aunque no sé si se puede contar... la máscara se revela en absoluto secretismo, no hay nadie".

"Echan a todo el público del plató y a todo el equipo para que no se filtre. Solo se queda el cámara, nosotros (Ambrossi, Vega, Mota y él), el personaje de la máscara, Arturo Valls y el regidor", comentó el actor.

Su compañero añadió que "grabamos con el público hasta que está a punto de quitarse la máscara, echan a todo el mundo, y continuamos". Calvo destacó que "salimos del plató y todo el mundo os mira para que les digamos quién es. Alguna vez ha habido alguna cagada...".

Al escucharles, el valenciano quiso saber si ellos eran buenos guardando secretos: "Si, muy buenos, de hecho, yo no le he contado a nadie jamás quien está dentro de ninguna máscara", admitió Ambrossi. "Ni siquiera después de unas cervezas en una de nuestras fiestas", aseguró Calvo.

"Somos investigadores, no tenemos la presión de ser jurado y esta ha sido una edición maravillosa. Somos afortunados de trabajar en lo que nos gusta, yo amo la televisión desde que era pequeño", comentó Ambrossi.

Motos también se mostró sorprendido de cómo pudieron adivinar la semana pasada que Isabel Preysler estaba debajo de la máscara de la gatita: "Nada más salir, el cuerpo, el porte, la manera de andar y ya cuando habló y oímos el acento... lo vi clarísimo", admitió el invitado.

Doblete en Atresmedia

Pero ambos también participan en otro programa del grupo, ya que son jurado en Drag Race España, que se emite en Atresplayer Premium: "Es un programa mítico de la televisión americana, el talent de los talent", afirmó Ambrossi.

"Pretende mostrar lo completa que es una drag y lo complejo que es serlo", aseguró Calvo, mientras que su compañero añadió que "más allá de la risa, hay una reivindicación para que nos planteemos los límites de las cosas, yo soy esto, yo soy eso, el mundo del drag viene a quitarnos la mochila con las que nos cargan y verlo todo con libertad".

"¿Cómo explicáis la definición 'no binario'?", les preguntó Motos. "Es alguien que no se siente identificado con ninguno de los dos géneros que ha construido la sociedad, reivindica una manera de ser libre, de no ajustarse a ningún canon", concluyó Ambrossi.