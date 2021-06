“No hicimos nada de lo que teníamos que hacer”: Los Javis cuentan cómo se saltaron el protocolo con los reyes

Pablo Motos disfrutó de lo lindo este miércoles con la visita a El hormiguero de Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), ya que no pararon de contarle anécdotas personales, aparte de hablar sobre sus dos programas en Atresmedia: Mask Singer y Drag Race España.

"Habéis estado con los reyes esta mañana", destacó el presentador. Ambrossi le contó que "hemos acudido a la exposición de Berlanga y hemos coincidido con Letizia y Felipe, una maravilla. Hemos estado hablando de cine y muy bien, la verdad".

Pero Motos insistió para que contaran de qué más habían hablado: "Contadme la conversación palabra a palabra", les pidió el valenciano. "Sabía que venían y me preguntaba que tenía que hacer, como les tenía que saludar porque antes se daba la mano y reverencia, ahora te pones la mano en el corazón...", afirmó Calvo.

"Me indicaron que nunca les tratara de tú, siempre de usted y majestad... y cuando han llegado les he dicho: Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?", admitió Calvo entre risas. "No he sido capaz de hacer nada de lo que debía hacer, pero muy natural".

Los Javis, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

Ambrossi desveló que "hablamos de cine, de Berlanga, de Miyazaki, de Almodóvar...". Calvo, por su parte, reconoció que "ha sido más natural de lo que yo me esperaba. Siempre que veo imágenes de ellos en la televisión me pregunto de qué hablarán, pues de la exposición. Una experiencia más".

Los peligros de las redes sociales

La pareja también comentó con el presentador cómo llevan en la actualidad las críticas en redes sociales: "No son ninguna novedad", comentó el actor, mientras que su compañero señaló que "la responsabilidad la tienen los medios de comunicación que se hacen eco de lo que dice un grupo de personas y le dan una notoriedad que no tienen".

"Todo lo sobredimensionamos y ha llegado el momento de acabar con la dictadura de las redes sociales", exclamó Ambrossi. "Yo he sido muy adicto a ver lo que decían de mí en las redes y, de repente, cuando se iba a estrenar Drag Race España, Twitter inhabilitó mi cuenta", destacó Calvo.

Que añadió: "Te lo juro, soy feliz. Me he dado cuenta de que pienso si me gusta a mí el programa, si estoy orgulloso de lo que hago... porque me condicionaba mucho la opinión de los demás".