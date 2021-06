La 'caza de brujas' de Biden contra los multimillonarios que no pagan impuestos: así es el vacío fiscal en EE UU

Los multimillonarios apenas pagan impuestos en Estados Unidos y Joe Biden ya lo sabe. No es una afirmación infundada, sino que ha sido a través de las filtraciones de un informe de informe de ProPublica que analiza las declaraciones de la renta de los 25 personas más ricas del país (fundamentalmente entre 2014 y 2018). Realmente personas como George Soros, Elon Musk o Jeff Bezos han eludido sus responsabilidad fiscales...y lo han hecho de forma en teoría legal.

El Gobierno de Biden no está conforme con la filtración. "La divulgación no autorizada de información confidencial del Gobierno es ilegal", dijo la portavoz del Departamento del Tesoro, Lily Adams, en un comunicado al comentar la publicación este martes de ProPublica, pero aún así ha puesto sus ojos en cómo los más ricos 'pasan' de los impuestos. Y no es algo nuevo, puesto que el informe confirma que lo llevan haciendo años. ¿Cuáles son las claves de este caso?

¿Quiénes son estos multimillonarios?

La gran mayoría de los nombres que salen en el informe son de sobra conocidos, pero conviene centrarse en los tres más famosos: Jeff Bezos, George Soros y Elon Musk. Bezos, CEO de Amazon al menos hasta el 5 de julio, cuando aseguró que dejará el cargo, es el primero de la lista Forbes con una fortuna de 177.000 millones de dólares en 2021. Musk, dueño de Tesla, ocupa la segunda posición, con un montante de 151.000 millones de dólares.

La del inversor y filántropo George Soros es algo más baja: 86.000 millones. En el informe de ProPublica también aparecen, entre otros, el inversor Warren Buffet (96.000 millones) o el magnate de la comunicación -y candidato en las primarias demócratas- Michael Bloomberg (59.000 millones).

Según la publicación las 25 personas más ricas de Estados Unidos han pagado apenas el 16% de sus ingresos y hay algunos datos realmente impactantes: Bezos no pagó nada en impuestos en 2007 ni en 2011, Soros se quedó a cero durante varios años seguidos y Musk decidió no aportar nada a las arcas federales en 2018. Ese mismo año, Bezos reclamó a la Hacienda estadounidense y ganó 4.000 dólares por cuestiones relativas a la custodia de sus hijos.

¿Cómo es posible que no paguen impuestos?

Por un motivo muy claro: tienen fortunas gigantes, pero acumulan también muchos préstamos bancarios. Ese sistema les permite vivir con el aval de su patrimonio y obtener ganancias solo en el momento en el que venden alguna de sus propiedades. Esta es una vía de escape para quedar exentos de pagar impuestos, aunque en la práctica pueda parecer ilegal. Se trata de una argucia que, según el informe, es recurrente entre los multimillonarios.

"Los ricos americanos se pueden ahorrar muchos dinero engañando con sus impuestos federales sobre la renta, pero esto no es nada comparado con las cantidad de dinero que ahorran siguiendo las normas", explican los autores del informe, dando a entender que los millonarios no necesitan recurrir a la ilegalidad para salir ganando con Hacienda.

¿Cuál es la posición del Gobierno de Biden?

Que Biden tiene en el foco a las grandes fortunas es un hecho, y así lo dejó claro el pasado mes de abril ante el Congreso. Para el presidente estadounidense "ya es hora" de que las grandes corporaciones y los más ricos del país, que son un 1% "paguen su parte justa" de impuestos.

Biden señaló que un reciente estudio asegura que el 55% de las grandes empresas pagó "cero" impuestos federales el año pasado, y lograron 40.000 millones de dólares en beneficios, mientras que muchas evadieron impuestos o se acogieron a beneficios y deducciones por emplear a sus trabajadores en otros países. "Y eso no está bien", denunció.

Tras explicar que los que ganan 400.000 dólares o más al año volverán a tributar el 39,6%, como estaba durante la Presidencia del republicano George W. Bush (2001-2009), aseguró que el Gobierno acabará con los resquicios que permiten a los más ricos pagar muy por debajo de lo que deberían según sus ganancias.

Estos movimientos van unidos también a la última propuesta del G7, que acordó la pasada semana crear un impuesto mínimo del 15%, un paso histórico que la mayoría de países europeos han apoyado. Para el Gobierno español es una medida clave para "alcanzar la justicia social", en palabras de Pedro Sánchez. En cambio, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, lo ve "una tontería".