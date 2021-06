Lágrimas, indignación y enfado en el examen de Matemáticas de EBAU: "El peor de mi vida"

"Todo el mundo llorando con el examen de matemáticas II de Madrid". El examen de Matemáticas II en la EBAU 2021 en la Comunidad de Madrid ha despertado lamentos, polémica y muchas quejas de los alumnos en las redes sociales por su dificultad, y algunos han apuntado incluso a que se trata de una maniobra para "bajar las notas de corte". Ese lunes la Comunidad celebraba la segunda jornada de prueba de acceso a la universidad y las sensaciones no han sido positivas.

Todo el mundo llorando con el examen de matemáticas II de Madrid #EBAU



Mientras, el que vendió todas las acciones del A.1 pic.twitter.com/IekCWsI64U — Óscar🌚 (@oscardiezz_) June 9, 2021

Las valoraciones del examen han sido todas negativas. "Confirmado nuevo epígrafe para Historia de España: La masacre de Matemáticas II y sus consecuencias", expresó otro alumno afectado, mientras otros lo calificaban de "desastre".

Algunos incluso han hecho un análisis, en tono irónico, incluyendo referencias deportivas o de otras asignaturas para hacer más llevadera la "experiencia", que han visto como algo "inesperado" porque, coincidieron, el examen "no podía ser más complicado".

Con un poco de suerte entre el writing de Rafa Nadal como personaje historico y el Nitrato de entenderlo de probabilidad en Matemáticas II, me dará para comprarme unas pipas. Vaya locura el examen de matemáticas, todo el trabajo viendo como se queda en injusticias. #EBAU — DaniTes23 (@DaniTes23) June 9, 2021

"Me consuela saber que no voy a ser la única que no llegará ni al 2 en Matemáticas II", sostuvo otra alumna, comentario al que se sumaba alguno más en tono humorístico, preguntándose por qué la prueba "estaba en chino", al no entender ni siquiera las preguntas que se hacían.

me consuela saber que no voy a ser la única que no llegará ni al 2 en Matemáticas II #EBAU — Maria Sanchez (@meeryjaniss) June 9, 2021

Los memes se han sucedido entre los asistentes a la prueba, que incluso ironizaban con "poner las noticias" para ver las valoraciones que se hacían a la salida del examen. Directamente hay alumnos que lo han calificado como "el peor examen" de sus vidas.

"Leer los tweets sobre el examen de matemáticas II es terapéutico", esgrimió una alumna, al ver los lamentos de sus compañeros. La gran mayoría de los asistentes resumieron la polémica en pocas palabras: "No entendemos nada". Mientras, otros dicen que esperan "no repetir" otro examen similar al de Matemáticas en lo que queda de EBAU.