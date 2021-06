Berlanga, l'Imperi Romà i l'observació d'ocells protagonitzen els cursos d'estiu en UNED València

La faceta més lúdica del director de cinema Luis García Berlanga, una invitació a recórrer l'antiga Roma amb els seus productes i l'observació dels ocells en el seu entorn natural són les propostes del programa de cursos d'estiu que ofereix el Centre Associat UNED Alzira-València ‘Francisco Tomás y Valiente’.

L'oferta formativa s'ha presentat aquest dimecres en una roda de premsa que ha comptat amb la presència de la diputada provincial de Benestar Social, Pilar Sarrión; el director del MuVIM, Rafael Company; el director del Centre Alzira-València de la UNED, Alejandro Cerdá; i la coordinadora d'Extensió Universitària i Cursos d'Estiu del Centre Alzira València, Begoña Sáez.

Així mateix, han intervingut els directors dels tres cursos presentats en aquesta 32 edició de la iniciativa: Juan Antonio Gómez, director del curs 'Humor i erotisme. Berlanga a grandària natural”; Francisco Ortega, director del curs ‘Iniciació a l'observació i impactes sobre ocells'; i Javier Cabrero, director del curs “Imperium. Recorrent l'Imperi Romà”. Els cursos suposen un crèdit ETCS i la informació està accessible al web www.unedvalencia.es.

Es tracta, segons ha destacat Alejandro Cerdá, de cursos “distesos, però no exempts en cap moment del rigor que caracteritza la universitat”. Per part seua, Pilar Sarrión ha subratllat la importància de la UNED per a “fer arribar l'educació” a tots els racons de la província, així com d'aquests cursos d'estiu que, després de la situació sanitària més complexa del passat any per la pandèmia, ara podran gaudir “persones que necessiten normalitzar de nou una activitat quotidiana i educativa”.

Cicle dedicat a Berlanga

Amb ‘Humor i erotisme: Berlanga a mida natural’, UNED València se suma a les propostes commemoratives de l'Any Berlanga. L'activitat es desenvoluparà del 30 de juny al 2 de juliol al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) de València i reunirà especialistes, com ara escriptors, cineastes, crítics i professors universitaris, entorn de la figura del genial realitzador.

El director de l'activitat ha ressaltat el “gran elenc” que s'ha aconseguit reunir, amb especialistes i amics de Berlanga que brindaran una visió “lúdica i lleugera que s'acomoda molt bé als cursos d'estiu”.

Serà la comissionada de la Generalitat per a les activitats, l'actriu Rosana Pastor, l'encarregada d'obrir el fòrum, al costat del professor de la UNED, assagista, crític cinematogràfic i director del curs, Juan Antonio Gómez; i la doctora en Filologia Hispànica, coordinadora d'Extensió de UNED València i del curs, Begoña Sáez.

En les successives cites intervindran autors com Vicente Muñoz Puelles, que abordarà la relació entre Berlanga i l'artista Pierre Molinier; Julia Sabina Gutiérrez Sánchez, qui dissertarà sobre ‘Les dones imaginàries en Berlanga i Azcona’; i el cineasta i professor Kepa Sojo, amb una xarrada sobre l'esperpent i humor negre en ‘El botxí’.

Altres conferències estaran a càrrec de l'ex fiscal general de l'Estat i crític de cinema Eduardo Torres-Dulce, que pronunciarà la ponència ‘Berlanga o la comèdia d'Espanya’ i l'escriptor, crític i lletrat del Tribunal Suprem Raúl C. Cancio, qui se centrarà en ‘La luxúria nacional: l'erotisme hipodèrmic de Luis García Berlanga’.

Ocells a la marjal Pego-Oliva

A més, entre els dies 2 i 4 de juliol es convida tots els amants de l'ornitologia i la naturalesa a gaudir de la cita ‘Iniciació a l'observació i impactes sobre ocells’, un curs pràctic d'introducció al món de les aus que inclou tallers pràctics sobre observació i identificació d'ocells i marcatge de garses a l'entorn del parc natural de la Marjal Pego-Oliva.

D'aquesta manera, en modalitat presencial en la UNED Gandia, es mostraran els impactes negatius que causen centenars de morts diàries d'ocells a Espanya i es proposaran accions per a corregir les amenaces a les quals està sotmesa l'avifauna.

Francisco Ortega ha assenyalat que el curs ofereix informació teòrica i pràctica en un entorn natural, la qual cosa fa “especialment agradable” retrobar-se a l'aire lliure i gaudir d'aquesta “tropa d'éssers emplomats”.

Viatge a l'Imperi Romà

Finalment, ‘Imperium. Recorrent l'Imperi Romà’ tindrà lloc del 21 al 23 de juliol, en modalitat presencial a Sagunt i també en línia. Aquest curs continua amb la panoràmica que la UNED fa d'aquesta època històrica i que “l'any passat va obtindre gran acceptació amb unes jornades centrades en el 'turisme' dels antics romans”, segons ha recordat Javier Cabrero. Ara es descobrirà als assistents els diversos territoris que componen l'Imperi Romà a través de les seues activitats i/o productes més significatius.

Emprendrà així un viatge que partirà de Sicília per a conéixer l'elaboració del vi i la venda d'esclaus; els campaments fronterers a la Gàl·lia i Britània; i les mines de plata d'Hispània. El recorregut conclourà a Grècia, lloc de destinació del que es pot considerar els primers turistes del món antic.