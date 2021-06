"Apruebo la revolución cultural que se está produciendo, pero estoy incomodo con los excesos", afirma Carrère

En ese sentido, se ha referido a la incomodidad que le producen cuestiones como los "análisis retroactivos" de la realidad que ignoran la "dimensión histórica" del momento en el que nació una determinada obra.

Carrére se ha pronunciado así preguntado en concreto sobre una manifestación en Barcelona contra Picasso por considerarlo un 'abusador de mujeres'. Ha sido en una rueda de prensa telemática celebrada después de que este mediodía se diera a conocer que había sigo galardonada con el Princesa de las Letras 2021.

El escritor francés ha narrado que aunque nunca ha estado en Asturias sí que conocía la existencia del premio y su importancia y ha comenzado su intervención agradeciendo a su editorial en español, Anagrama, ya que "para tener lectores hace falta tener un editor". Por otro lado, ha adelantado que probablemente su próxima obra no sea de autoficción.

"Me gusta centrarme en cosas que están más lejos de mi existencia, aunque relacionadas, porque como narrador tengo una conciencia", ha explicado, para añadir que escribir es "el centro de mi vida". "Todos los escritores podrían decir esto, pero como no escribo estrictamente ficción la realidad de mi vida está más presente", ha afirmado.

Además, ha indicado que que para representar a alguien "hay que encontrar algo en uno mismo". El escritor ha comentado que lo que cuenta en sus obras sobre él puede adoptar formas distintas para cada lector. Se trata, ha afirmado, de "sacrificar parte de mi intimidad".

En ese sentido, ha explicado que cuando acude a un museo lo que más interés le genera son los retratos, lo que ha puesto de ejemplo de su atracción por los personajes. "Como escritor soy un poco retratista", ha indicado. También ha destacado la importancia de comprender mejor el mundo que nos rodea y como escribir "es un vehículo para llegar a ese propósito" y "para ver detrás de las apariencias".

BOFETÓN A MACRON

Preguntado sobre la situación sociopolítica actual, Carrère la ha definido como una "distopía alucinante". "Nadie lo habría imaginado así, solo en un capítulo de Black Mirror", ha afirmado.

En referencia a la bofetada que sufrió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, este martes en un acto público y si ese hecho era ejemplo del clima de la sociedad francesa hacia su mandatario, Carrère ha esperado que eso no sea así. "La política no puede transformarse con bofetones, porque sería siniestro", ha señalado.

"Espero que las cosas no lleven a que tengamos al Frente Nacional en el poder", ha afirmado, para recordar que tampoco es partidario de Macron "pero no me gusta lo que ha pasado". En ese sentido, sobre las inquietudes que vive la humanidad, ha aconsejado un simple "intentar ser un poco más amable".