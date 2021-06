¿Puede donarse sangre si estás vacunado contra la Covid-19?

En los últimos días nos habéis estado preguntando a través de nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19) por diversos contenidos que han circulado y que indican que aquellos que han sido vacunados contra la COVID-19 no pueden donar sangre en la Cruz Roja de países como Estados Unidos o Japón.

Aunque en Japón no pueden donar sangre aquellas personas que hayan recibido vacunas distintas a las de ARN, sí pueden hacerlo aquellos que se hayan vacunado con una vacuna ARN o ARN mensajero (Pfizer y Moderna).

Pero, antes de nada, ¿pueden los vacunados contra la Covid-19 donar sangre en España? Desde el Ministerio de Sanidad afirman a Maldita.es que ninguna de las vacunas contra la Covid-19 que están actualmente en uso en nuestro país "precisan aplicar requisitos especiales a la hora de donar sangre" y que los vacunados pueden ir a donar "si se encuentran bien de salud".

No, no es cierto que la Cruz Roja estadounidense prohíba donar sangre a las personas vacunadas contra la Covid-19

Está circulando una cadena de WhatsApp que afirma que la "Cruz Roja Americana" no deja a las personas vacunadas contra la Covid-19 donar sangre porque la vacuna "destruye completamente sus anticuerpos naturales". Es un bulo.

No, no es cierto que la Cruz Roja estadounidense prohíba donar sangre a las personas vacunadas contra la COVID-19 Cedida

Desde la Cruz Roja estadounidense aseguran a Maldita.es que una persona vacunada contra la COVID-19 puede donar sangre, plaquetas y plasma "siempre que se sienta sana y bien".

Según indica la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU en su web, en el caso de que la persona haya recibido una vacuna de virus vivo atenuado o si no recuerda qué vacuna recibió –ya que, por ejemplo, podría venir del extranjero donde hubiera otras vacunas aprobadas– debe esperar dos semanas para donar. No obstante, ni en EEUU ni en Europa existen actualmente vacunas contra la COVID-19 de virus atenuado.

Las vacunas contra la Covid-19 no destruyen los anticuerpos naturales

Esta cadena dice que la vacuna contra la Covid-19 "destruye completamente" los anticuerpos naturales. No es cierto.

Eva Martínez-Cáceres, jefa del Servicio de Inmunología del Hospital Germans Trias y vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), asegura que la vacuna no puede destruir los anticuerpos naturales y que lo que hace es formar anticuerpos específicos frente al SARS-CoV-2.

"Los donantes de plasma Covid-19, tras la vacunación, incrementan los títulos de anticuerpos", señala por su parte Cristina Arbona, vocal de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y directora del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

¿Qué sabemos sobre si la Cruz Roja de Japón prohíbe donar sangre a las personas vacunadas contra la Covid-19?

¿Qué sabemos sobre si la Cruz Roja de Japón prohíbe donar sangre a las personas vacunadas contra la Covid-19? Cedida

"La Cruz Roja japonesa no acepta donaciones de sangre de vacunados contra el COVID". Esto afirma el titular de un contenido de El Diestro, publicado el pasado 21 de mayo.

Desde la Cruz Roja japonesa explican a Maldita.es que, desde el pasado 14 de mayo, las personas que hayan recibido una vacuna de ARN o ARN mensajero sí pueden donar sangre transcurridas 48 horas. Y apuntan que otras vacunas distintas a las de ARN están siendo evaluadas por las autoridades del país.

El contenido de El Diestro se basa en esta página de la web de la Cruz Roja japonesa en la que pone (en japonés) que "quienes hayan sido vacunados contra el nuevo el coronavirus no pueden donar sangre". Sin embargo, inmediatamente después se aclara lo siguiente: "Aquellos que han sido vacunados con una vacuna de ARN (incluida una vacuna de ARNm) pueden cooperar en la donación de sangre si han pasado 48 horas".

El 28 de abril la organización anunció que, a partir del 14 de mayo, se aceptarían donaciones de personas vacunadas contra la COVID-19 con una vacuna de ARN, incluyendo las de ARN mensajero, siempre que hayan transcurrido 48 horas desde la aplicación tanto de la primera dosis como de la segunda.

En el momento en el que se emitió el comunicado (28 de abril) la única vacuna aprobada en Japón era la de Pfizer, que es de ARN mensajero. El pasado 21 de mayo, el país aprobó también las vacunas de Moderna (de ARN mensajero) y de AstraZeneca (de adenovirus) para su uso de emergencia.

Desde la Cruz Roja japonesa nos dicen que el Consejo de Asuntos Farmacéuticos y Sanidad Alimentaria (PAFSC, por sus siglas en inglés) y otras entidades aún están considerando los casos de otras vacunas distintas a las de ARN para la donación de sangre. La organización pide que, por el momento, las personas que hayan recibido una vacuna que no sea de ARN se abstengan de realizar donaciones "hasta que se decidan los estándares de aceptación".

Como hemos mencionado, recuerda que en España sí se permite donar sangre si nos hemos vacunado contra la COVID-19, siempre y cuando nos encontremos bien de salud.

Por último, si te llega un contenido y no estás seguro que sea cierto, es importante que no lo compartas para no contribuir a que circule la desinformación. También puedes enviárnoslo a nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19) para que lo verifiquemos.