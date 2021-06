Cvirus.- Castelló contractarà 17 joves a l'atur per a vetlar pel compliment de les mesures anticovid a les platges

L'Ajuntament de Castelló contractarà 17 persones menors de 30 anys per a realitzar tasques informatives dins de la campanya 'Estiu Segur 2021', amb l'objectiu principal de vetlar pel compliment de les mesures sanitàries per a contindre la Covid-19. El regidor de Seguretat Pública i Emergències, David Donate, ha assistit aquest dimecres a la presentació del dispositiu de seguretat i salut pública de la Generalitat per a aquest estiu en el qual s'ha donat a conéixer els objectius i funcions de les persones que seran contractades pels ajuntaments com a auxiliars de platja.

"Les platges de Castelló comptaran aquest estiu amb 17 joves que treballaran informant de les mesures i recomanacions fixades en el protocol Covid-19 d'aquest estiu i que, a més, enguany realitzaran tasques de col·laboració amb els servicis de salvament", ha indicat Donate.

L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria d'Ocupació, ja ha iniciat els tràmits per a executar aquest programa. Per a açò, en la pròxima Junta de Govern Local s'aprovarà l'acceptació de la subvenció directa de la Generalitat destinada a aquestes contractacions per una quantia que ascendeix a 75.817,62 euros. El total del projecte ascendeix a 147.132,28 euros, dels quals 71.314,66 els aportarà l'Ajuntament.

"Amb aquest programa, contractarem durant tres mesos a 17 persones aturades menors de 30 anys per a prestar servicis d'interés general, que consisteixen en tasques d'informació i suport a la població en les platges de Castelló", ha indicat la regidora d'Ocupació, Patricia Puerta. Està previst que aquestes persones comencen a treballar a partir del 15 de juny. La regidora ha destacat que, gràcies a aquesta iniciativa, s'ofereix una oportunitat laboral a joves de Castelló en situació d'atur.

Una vegada seleccionades les persones per part del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA), l'Ajuntament de Castelló procedirà a la seua contractació com a auxiliars.