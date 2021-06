La UPV se situa entre les 10 millors d'Espanya, segons el QS World University Rànquing

Pel que fa a la posició global, aquesta classificació situa la UPV entre les 400 millors universitats de tot el món, en concret en la posició 371 d'aquesta classificació elaborada per la consultora Quacquarelli Symonds. En l'àmbit mundial, el QS World University Rànquing està liderat per l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) per seté any consecutiu; li segueixen les universitats d'Oxford, Stanford i Cambridge, destaca lan universitat valenciana en un comunicat.

Per a dur a terme l'estudi, la consultora Quacquarelli Symonds considera sis dimensions de les institucions d'educació superior: la reputació acadèmica, la reputació per a les empreses, l'impacte de la investigació, la ràtio d'estudiants per cada docent i la proporció d'alumnat i professorat internacional.

La UPV destaca en la ràtio de docents per estudiant, ja que es troba en la posició 177 en l'àmbit mundial i és la primera universitat pública a Espanya en aquest paràmetre; també sobreix en reputació acadèmica, amb la posició 331 en el món i en reputació per a empreses, amb la posició 501+.

La Universitat Politècnica de València és l'única universitat de la Comunitat Valenciana que es troba entre les 400 millors del món, segons el rànquing QS. Quant a les politècniques espanyoles, la UPV és la segona millor situada en el rànquing.

El QS World University Rànquing es publica anualment des de l'any 2004; elaborat per la consultora britànica Quacquarelli Symonds, es tracta d'un dels índexs més prestigiosos del món, juntament amb al rànquing de Shanghái i el THE (Times Higher Education).

Enguany, el rànquing QS ha analitzat 6.415 universitats del món, d'entre els més de 22.000 centres existents; d'aquest, 1.705 van arribar a la taula d'avaluació final. Els resultats han tingut en compte 14,7 milions d'articles acadèmics publicats entre 2015 i 2019 i els 96 milions de cites rebudes per eixos articles; també s'han considerat les opinions expertes de més de 130.000 docents i de més de 75.000 representants d'empresa.