Cvirus.- Fiscalia investiga 2 representants d'UGT i CCOO i a l'alcalde de Rafelbunyol per saltar-se el torn de vacuna

Així ho han indicat fonts del ministeri públic que han detallat que les diligències d'investigació es troben en fase d'instrucció.

Aquest dimarts es va fer públic que la Fiscalia Anticorrupció d'Alacant ha denunciat davant els jutjats a tres càrrecs públics per presumpte delicte de suborn per saltar-se el torn de vacunació: l'alcalde 'popular' de La Nucia, Bernabé Cano, i els primers edils dels Poblets i El Verger, Carolina Vives i Ximo Coll, tots dos del PSPV i matrimoni.

En el cas de l'alcalde de Rafelbunyol, de 29 anys, Fran López va demanar disculpes per rebre la vacuna el 27 de desembre, en la primera jornada de vacunació en la localitat i va explicar que li van proposar administrar-li una dosi quan va acudir a la residència de majors i va acceptar en pensar que "ajudava a donar una sensació de confiança, tranquil·litat i seguretat a la ciutadania".

En relació amb els sindicats, la polèmica per haver rebut la vacuna contra la covid suposadament saltant-se el torn va afectar al secretari general de Salut, Servicis Soci-sanitari i Dependència d'UGT PV, Jesús García, i al que fóra líder de CCOO PV Arturo León.

Sobre Jesús García, el sindicat va justificar la recepció de les dosis perquè, com alliberat sindical, acudia "contínuament a tots els hospitals de la Comunitat Valenciana". Amb plaça d'infermeria en l'Hospital Peset de València, el representant sindical es va vacunar el passat 12 de gener en aquest centre i va rebre la segona dosi el passat 3 de febrer.

En el cas de León, que va presentar la seua renúncia davant el Consell Confederal del sindicat al febrer per aquesta qüestió, va defendre que es va vacunar "legalment, sense fer cap irregularitat i baix paràmetres ètics".

L'exdirigent de CCOO PV es va vacunar després d'haver sol·licitat la seua reincorporació parcial, un dia a la setmana, al seu lloc com a tècnic en prevenció de riscos laborals en l'Hospital d'Alacant i va justificar que la seua vacunació, com a personal en actiu en un centre hospitalari, "no és una situació equiparable en absolut" a altres fetes públiques.

El departament de Salut d'Alacant-Hospital General al que pertany León va confirmar en un escrit que aquest "constava en els llistats de personal" elaborats pel propi departament el 22/12/2020 i el 9/01/2021, en la categoria de Tècnic Intermedi de Prevenció de Riscos Laborals estatutari fix.