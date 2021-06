Bravo aposta per modernitzar l'accés a la Funció Pública i "superar el concepte de prova basada en memorització"

Bravo ha presidit aquest dimecres la constitució del grup de treball per a la reforma dels processos de selecció per a la Funció Pública que reuneix deu persones expertes en la matèria, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

El grup estarà presidit pel catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d'Alcalá d'Henares Miguel Sánchez Morón i compta amb la participació, entre uns altres, de José María Goerlich Peset i Remedios Roqueta, catedràtic i catedràtica de Dret del Treball i la Seguretat Social de la Universitat de València; Mikel Gorriti, responsable de Recursos Humans del Govern basc; Virginia Llosa, vocal del Consell General de Secretaris d'Administració Local, i Icíar Pérez-Baroja, subdirectora general de relacions amb altres administracions del Ministeri de Política Territorial.

Entre els objectius del grup de treball està el disseny del procés selectiu i del tipus i contingut de les proves i programes a utilitzar en els processos selectius dels diferents cossos i escales de la Funció Pública. També estudiarà la configuració dels òrgans selectius per a garantir la seua especialització i professionalització dels seus integrants i, finalment, analitzarà els procediments per a agilitzar-los i millorar la seua transparència.

Durant la seua intervenció, la consellera ha explicat que, en l'actualitat, el sistema de selecció i reclutament de personal per a l'Administració Pública valenciana està "obsolet". Per açò, a més dels procediments, s'ha de "superar el concepte de prova basada en la memorització de continguts" perquè, aquest mètode "no està aportant millor personal per a l'Administració".

En opinió de Bravo, la societat del segle XXI exigeix "una administració nova" per a la qual són necessàries "nous coneixements, habilitats i destreses per a afrontar el treball".

La consellera ha recordat que els problemes que emmalalteix l'Administració "són generals en tots els àmbits, des del local a l'estatal" i que passen per plantilles envellides després d'una època "de gran escassetat d'ofertes públiques d'ocupació des de l'any 2008".

Per a la consellera, encara que és cert que en els últims anys s'ha aconseguit convocar més places d'ocupació pública "ens trobem amb dificultats amb processos selectius tan lents i complexos que no afavoreixen ni l'agilitat ni tampoc la possibilitat d'una regeneració de l'Administració en un temps raonable".

En aquest sentit, la consellera ha recordat que la nova Llei de la Funció Pública Valenciana "marca un termini perquè cap procés selectiu puga durar més d'un any des del moment de la convocatòria" i que açò "és possible si superem els procediments obsolets" com els quals el grup de treball té l'encàrrec d'identificar i proposar mesures per a la seua correcció.