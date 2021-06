Oxigen per a l'EMT de València: el Govern li concedeix 18,21 milions de subvenció per l'impacte de la Covid

El Govern central ha donat oxigen a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València amb la concessió d'una subvenció de 18,21 milions d'euros destinada a combatre l'impacte de les restriccions per a contindre la pandèmia del coronavirus en la mobilitat urbana. Aquesta quantitat s'emmarca en el fons de 434 milions d'euros habilitat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a les companyies de transport públic dependents de les entitats locals i, per al seu càlcul, s'ha aplicat el 40% als ingressos de 2019, l'últim any complet previ a la pandèmia, per venda de bitllets.

La resolució, publicada aquest dimecres en el Butlletí Oficial de l’Estat i signada per la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, explica que es tracta d'una ajuda extraordinària i directa destinada a compensar l'enfonsament d'ingressos a conseqüència del descens d'usuaris del transport urbà amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat de 2021.

Aquests operadors, malgrat les dures restriccions, van continuar prestant el servei públic, la qual cosa va acabar derivant en un important desfasament entre les despeses i ingressos previstos.

En el cas de l'EMT, els seus ingressos van arribar a afonar-se fins a un 90% en els pitjors mesos de la primera ona, per a anar remuntant posteriorment fins a la situació actual, en la qual es troba aproximadament al 60%-65% del nombre de viatgers respecte a la situació prepandèmia.

Aquest fort impacte inicial i la lenta recuperació posterior van obligar la direcció de la companyia municipal a sol·licitar un préstec de 27,2 milions d'euros fa un any, a l'espera de l'arribada d'aquesta subvenció estatal, llargament reivindicada pel Govern municipal i que s'ha anat demorant per diferents motius.

Segons consta en el text, l'EMT va facturar 45,5 milions d'euros en 2019 per venda de bitllets, per la qual cosa li correspon una subvenció de 18,21 milions d'euros.

L'alcalde de València, Joan Ribó, s'ha felicitat per l'arribada dels recursos econòmics, que ha qualificat de "molt esperats" perquè "ajudaran a pal·liar la situació econòmica delicada" que tenen tots els operadors locals de transport, "entre ells el valencià també". El primer edil, de Compromís, ha tornat a reivindicar una llei de finançament de transport públic a Espanya que fixe definitivament les quanties que reben aquestes empreses públiques.

Per al regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, l'aportació estatal "és important, però insuficient", ja que "cobreix només les pèrdues de 2020, tal com reconeix el Govern en el decret publicat", per la qual cosa demana ampliar les ajudes per les pèrdues ocasionades per la Covid també a 2021 i insisteix, igual que Ribó, a aprovar "amb celeritat" la llei de finançament del transport públic.

Per part seua, el regidor d'Hisenda i portaveu socialista, Borja Sanjuán, ha titllat d’"excel·lent notícia" la concessió de la subvenció, amb la qual l'Executiu de Pedro Sánchez "rescata" a l'EMT, la qual cosa suposa "que no hàgem de dedicar eixos recursos municipals a tapar eixe forat, la qual cosa ens permet pujar les inversions i donar més ajudes econòmiques i socials". A més, ha afirmat que "no és igual qui governe a Espanya, i a València i en aquest cas a l'EMT, li senta molt bé que hi haja un president socialista".