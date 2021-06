MÉS per Menorca cree que el anteproyecto de ley educativa del Govern "se queda corto" y es "decepcionante"

20M EP

NOTICIA

MÉS per Menorca ha calificado este miércoles de "decepcionante" el anteproyecto de ley educativa aprobado por el Govern, un texto que en opinión de la formación "se queda corto" y no plasma "lo que fue el pacto educativo" de Illes per un Pacte.