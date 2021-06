Oltra defèn els indults, la reforma del Codi Penal i "tot el que servisca per a tornar al diàleg" amb Catalunya

"No hi ha una altra via" que el diàleg i les solucions polítiques, ha asseverat en una entrevista en Tv3 arreplegada per Europa Press sobre la possibilitat que el Govern atorgue la mesura de gràcia als condemnats per el 1-O i la declaració d'independència.

Oltra ha fet notar que aquest conflicte porta encallat una dècada i ha lamentat que s'"oblida com va començar", per la sentència que va declarar inconstitucional part de l'Estatut de Catalunya arran dels recursos del PP.

Una decisió que, al seu juí, no s'havia d'haver produït, com van defendre "grans constitucionalistes" a Espanya quan era un estatut confirmat per les Corts i el Parlament.

Com a conseqüència, va ser "difícil d'explicar" per a Oltra que articles que estaven en els estatuts d'autonomia d'Andalusia, Castella-la Manxa o la Comunitat Valenciana foren inconstitucionals en el de Catalunya, la qual cosa veu com un greuge que va generar el moviment independentista.

"És el pecat original, però després també va haver-hi una deixadesa política en el Govern d'eixe moment que ens ha portat a aquesta situació", ha asseverat.

Per a solucionar-la, ha advocat pels indults i sobretot per la reforma del Codi Penal com a "via més útil", tant per a eliminar el delicte de sedició com per a equiparar-lo a la legislació europea i reformar articles que fan que "es puga jutjar i imputar gent per portar un símbol en una manifestació, ofenses als sentiments religiosos o qüestions que entren dins de la llibertat d'expressió".

Oltra, advocada, ha cridat així a revisar "eixa deriva punitiva" que va complicar totes les reformes del Codi Penal. També ha carregat contra la manifestació d'aquest diumenge 13 en la plaça de Colón de Madrid, convocada contra els indults per la plataforma Unión78 i a la qual assistiran polítics de PP, Cs o Vox.

"Només cal veure el que diuen: no a tot, la qual cosa diga el Govern o altres governs", ha criticat preguntant-se "quin projecte tenen" quan "el que fan és esborrar de l'equació a Catalunya", la qual cosa veu com una contradicció de "la dreta més reaccionària. Ha dubtat de la seua oposició al 'procés' perquè, en la seua opinió, el seu únic objectiu és "traure rendibilitat" del conflicte català.

REUNIÓ ENTRE PUIG I ARAGONÈS

Al marge dels indults, la també portaveu del Consell ha confiat que es produïsca una reunió entre el president valencià, Ximo Puig, i el català, Pere Aragonès, i que es reprenga la col·laboració institucional i la relació fluïda perquè "l'anormal és que la gent no es parle". També ha urgit Catalunya a asseure's en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per a abordar el nou model de finançament autonòmic.