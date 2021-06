Cvirus.- Les patronals d'hoteleria i oci recorren al TSJCV contra la limitació d'horaris

Així ho han indicat en un comunicat conjunt CONHOSTUR, FOTUR i l'Associació d'Empresaris d'Hoteleria i Turisme de la Marina (Denia), en el qual assenyalen que les mesures aprovades per la Generalitat en el context de la pandèmia de coronavirus "continuen impedint l'activitat empresarial de l'oci nocturn i limitant l'hoteleria", especialment al sector salons de banquets i esdeveniments.

Les entitats fan al·lusió a l'"escenari d'incertesa" que existeix en aquests moments després d'admetre l'Audiència Nacional el recurs de la Comunitat de Madrid i paralitzar l'aplicació de les restriccions per a oci i bars proposades pel Govern d'Espanya.

Aquestes patronals del sector, amb suport d'Hosbec i ARA, sol·liciten al TSJCV la suspensió cautelar de les mesures acordades per la Generalitat Valenciana, "donat el perjuí que la seua aplicació suposa per a les empreses del sector", en entendre que són "desproporcionades", tenint en compte la situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana, que es troba en nivell baix mentre que, per contra, "s'apliquen limitacions encara molt severes que impedeixen l'activitat empresarial de les empreses, especialment oci nocturn".

Les entitats recorren la limitació horària en suposar "una greu afecció al dret de llibertat d'empresa causant un greu perjuí patrimonial" al sector hosteler i d'oci així com també s'ha recorregut l'obertura de les barres per als bars i restaurants "al no quedar justificada aquesta mesura atés que el propi orde ministerial les permet en aquelles comunitats que estan en risc baix com la Comunitat Valenciana".

Per tot açò, sol·liciten la suspensió "immediata" d'aquestes mesures atés que, de mantindre's, al·leguen que "es causaria un greu dany d'impossible i molt difícil reparació per a les empreses" tenint en compte que el sector de l'oci nocturn "porta tancat més d'un any i en el cas de les activitats de salons de banquets i esdeveniments, la limitació actual impedeix el desenvolupament dels esdeveniments a la nit".