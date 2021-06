Salud impulsa un 'Maratón de Vacunación' sin cita previa en Girona

La acción se desarrollará mayoritariamente en horario continuo de mañana y de tarde, en los espacios de vacunación habilitados actualmente o en nuevos, y está dirigida a personas incluidas en grupos de edad concretos y que no se hayan vacunado de primera dosis, según un comunicado este miércoles.

Para poder ser vacunado deberá pertenecer al Área Básica Sanitaria (ABS) donde se desarrolle la acción, no tener ninguna cita programada en ningún otro punto vacunal, no haber recibido ninguna dosis y no haber pasado el Covid-19 en los últimos 6 meses.

Las personas interesadas en vacunarse sin cita previa deberán presentarse en el punto de vacunación correspondiente e identificarse con la tarjeta sanitaria o un documento acreditativo, y deberán tener entre 45 y 59 años, generalmente, según indica el plan de vacunación.

La primera experiencia de este tipo la realizó el equipo de los Servicios de Salud Integrados del Baix Empordà (SSIBE), en la Bisbal, el pasado 26 de mayo y "ante los buenos resultados obtenidos" se ha decidido repetirla y ampliarla a otros municipios.

Durante esa jornada se vacunaron 642 personas de la franja de los 50 a 59 años, lo que permitió aumentar un 30% la cobertura de este grupo en el ABS de la Bisbal en un solo día, pasando de un índice de vacunación del 43,7% al 73,86%.