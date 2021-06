Oltra diu que si Puig ha negat un avançament electoral "està tot dit" i que "garanties, als electrodomèstics"

"Les garanties, als electrodomèstics, en política és una altra cosa", ha afegit la també líder de Compromís preguntada per si té la garantia de Puig que no ho farà, en una entrevista en 'Els matins' de Tv3 arreplegada per Europa Press.

La setmana passada, el també secretari general del PSPV va rebutjar la possibilitat de convocar eleccions perquè "no és raonable" enmig de la pandèmia i la vacunació. "Si poguera convocar alguna cosa, seria avançar les vacacions", va dir després que el DOGV publicara un orde en la qual la Conselleria d'Hisenda delegava en la de Justícia les competències tècniques derivades del procés electoral.

En aquest context, a meitat de la legislatura, Oltra ha fet notar que "el president ho ha negat" i que amb això, al seu juí, està tot dit. "Per açò mateix, si ell té la potestat i si ho ha negat, no tinc res més que afegir", ha resolt.